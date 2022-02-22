Спикер пермской думы рассказал, как оказался в армии

23 февраля 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Малютин стал первым военным в своей семье Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин рассказал URA.RU, что мечтал стать военным. А поскольку у него были небольшие проблемы со зрением, перед медкомиссией в Свердловское суворовское училище он выучил всю таблицу для его проверки. Нижнюю строчку помнит до сих пор. «Я родился в маленьком шахтерском городке в Казахстане, отец был шахтером. И вся жизнь там вертелась вокруг шахты. А мне хотелось чего-то другого, хотелось увидеть страну. И как-то так получилось, что я решил делать армейскую карьеру. У нас в семье не было военных, хотел стать первым. Фильм „Офицеры“, конечно, сыграл свою роль, но и вообще, служить в армии тогда считалось престижным делом», — вспоминает Малютин. Задачу поступить в суворовское он поставил перед собой еще в четвертом классе. «Учился я хорошо, с физкультурой проблем не было, но все равно никто не верил, что я поступлю. Плюс небольшая проблема со зрением. Но у меня правило: раз решил, надо добиваться. Поехал в Свердловск на экзамены, сдал математику и физкультуру на „пятерки“, а дальше медкомиссия», — говорит Малютин. Пермский спикер вспоминает, что хоть и выучил таблицу для проверки зрения наизусть, все равно допустил ошибку у окулиста, «поплыл чуть-чуть». Но врач, по его словам, то ли пропустила, то ли виду не показала. Она написала, что он здоров. После суворовского он поступил в Пермское высшее военно-командное инженерное училище на «четвертый „секретный“ факультет». «Ядерные боеголовки! Круче не бывает. Учился с интересом, закончил с отличием. Вот только к 1993 году армия сильно изменилась…» — говорит Дмитрий Малютин. Его определили на ремонтно-техническую базу Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Она обслуживала авианесущие крейсеры. Вот только обслуживать, по его словам, уже было нечего. Тогда он добился перевода в ЗАТО «Звездный», в дивизию ракетных войск стратегического назначения. «Работали с боевым железнодорожным ракетным комплексом. Вот тут были полноценные боевые дежурства, постоянные тренировки, техобслуживание. Было ощущение, что мы нужны Родине и служим не зря. Сегодня вспоминаю это время с теплом. Это была молодость, и поэтому какие-то бытовые трудности, задержки зарплаты и так далее воспринимались как что-то вторичное», — рассказывает Дмитрий Малютин. И говорит, что о выборе, сделанном в детстве, не жалел никогда, поскольку до сих пор опирается на полученный в армии опыт. Фото: Дмитрий Малютин @Facebook Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель пермской гордумы Дмитрий Малютин рассказал URA.RU, что мечтал стать военным. А поскольку у него были небольшие проблемы со зрением, перед медкомиссией в Свердловское суворовское училище он выучил всю таблицу для его проверки. Нижнюю строчку помнит до сих пор. «Я родился в маленьком шахтерском городке в Казахстане, отец был шахтером. И вся жизнь там вертелась вокруг шахты. А мне хотелось чего-то другого, хотелось увидеть страну. И как-то так получилось, что я решил делать армейскую карьеру. У нас в семье не было военных, хотел стать первым. Фильм „Офицеры“, конечно, сыграл свою роль, но и вообще, служить в армии тогда считалось престижным делом», — вспоминает Малютин. Задачу поступить в суворовское он поставил перед собой еще в четвертом классе. «Учился я хорошо, с физкультурой проблем не было, но все равно никто не верил, что я поступлю. Плюс небольшая проблема со зрением. Но у меня правило: раз решил, надо добиваться. Поехал в Свердловск на экзамены, сдал математику и физкультуру на „пятерки“, а дальше медкомиссия», — говорит Малютин. Пермский спикер вспоминает, что хоть и выучил таблицу для проверки зрения наизусть, все равно допустил ошибку у окулиста, «поплыл чуть-чуть». Но врач, по его словам, то ли пропустила, то ли виду не показала. Она написала, что он здоров. После суворовского он поступил в Пермское высшее военно-командное инженерное училище на «четвертый „секретный“ факультет». «Ядерные боеголовки! Круче не бывает. Учился с интересом, закончил с отличием. Вот только к 1993 году армия сильно изменилась…» — говорит Дмитрий Малютин. Его определили на ремонтно-техническую базу Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Она обслуживала авианесущие крейсеры. Вот только обслуживать, по его словам, уже было нечего. Тогда он добился перевода в ЗАТО «Звездный», в дивизию ракетных войск стратегического назначения. «Работали с боевым железнодорожным ракетным комплексом. Вот тут были полноценные боевые дежурства, постоянные тренировки, техобслуживание. Было ощущение, что мы нужны Родине и служим не зря. Сегодня вспоминаю это время с теплом. Это была молодость, и поэтому какие-то бытовые трудности, задержки зарплаты и так далее воспринимались как что-то вторичное», — рассказывает Дмитрий Малютин. И говорит, что о выборе, сделанном в детстве, не жалел никогда, поскольку до сих пор опирается на полученный в армии опыт.