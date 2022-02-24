РИА «Новости»: военные Украины перешли на сторону ЛНР

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Украинские военные переходят на сторону ЛНР (архивное фото) Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на народную милицию ЛНР.

«Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР», — передает РИА «Новости».

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Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на народную милицию ЛНР. «Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР», — передает РИА «Новости». Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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