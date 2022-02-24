РИА «Новости»: военные Украины перешли на сторону ЛНР

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на народную милицию ЛНР.
«Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР», — передает РИА «Новости».
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады армии Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на народную милицию ЛНР. «Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР», — передает РИА «Новости». Новость дополняется