Движение парализовано от пересечения улиц Малышева — Гагарина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева — Гагарина парализовано движение трамваев и троллейбусов из-за ДТП. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Перед перекрестком Малышева — Гагарина встали троллейбусы, дальше только пешком», — сообщил читатель. В «Гортрансе» корреспонденту URA.RU сообщили, что стоят не только троллейбусы, но и трамваи. Причиной стало ДТП машины с трамваем. Движение наземного электрического общественного транспорта парализовано, сообщил главный диспетчер предприятия.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга встали трамваи. Огромный затор тянулся от перекрестка Ленина — Луначарского до самой площади 1905 года. Причина — авария на линии.

Фото: Читатель URA.RU

Фото: Читатель URA.RU

Фото: Читатель URA.RU

Фото: Читатель URA.RU