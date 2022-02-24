24 февраля 2022
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Трамваи и троллейбусы встали в Екатеринбурге из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гортранс, общественный транспорт, трамвай, чешский трамвай, татра т3
Движение парализовано от пересечения улиц Малышева — Гагарина Фото:

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева — Гагарина парализовано движение трамваев и троллейбусов из-за ДТП. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Перед перекрестком Малышева — Гагарина встали троллейбусы, дальше только пешком», — сообщил читатель. В «Гортрансе» корреспонденту URA.RU сообщили, что стоят не только троллейбусы, но и трамваи. Причиной стало ДТП машины с трамваем. Движение наземного электрического общественного транспорта парализовано, сообщил главный диспетчер предприятия.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга встали трамваи. Огромный затор тянулся от перекрестка Ленина — Луначарского до самой площади 1905 года. Причина — авария на линии.

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В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева — Гагарина парализовано движение трамваев и троллейбусов из-за ДТП. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Перед перекрестком Малышева — Гагарина встали троллейбусы, дальше только пешком», — сообщил читатель. В «Гортрансе» корреспонденту URA.RU сообщили, что стоят не только троллейбусы, но и трамваи. Причиной стало ДТП машины с трамваем. Движение наземного электрического общественного транспорта парализовано, сообщил главный диспетчер предприятия. Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга встали трамваи. Огромный затор тянулся от перекрестка Ленина — Луначарского до самой площади 1905 года. Причина — авария на линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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