Дело бывшего вице-мэра Челябинска направили в суд

Олега Извекова задержали в феврале 2021 года сотрудники УФСБ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ в УрФО.

«В отношении бывшего заместителя главы Челябинска, обвиняемого по пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (получении взятки), уголовное дело выделено в отдельное производство. Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе ведомства.

Извекова задержали 18 февраля 2021 года сотрудники УФСБ по Челябинской области. По версии следствия, в 2020 году он получил 450 тысяч рублей от директора ООО «Суворов-IT»» Вячеслава Бежина. Свою вину Извеков признал, но почти восемь месяцев провел в СИЗО. С поста вице-мэра он уволился.

В октябре 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Извекову и его выпустили из СИЗО, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Данный запрет обязывал подозреваемого являться на допросы и запрещал общаться со свидетелями и СМИ.

Как отмечают в надзорном ведомстве, по версии следствия, в июне 2020 года учредитель ООО «Суворов-IT»» Бежин передал Извекову взятку за оказание содействия в заключении муниципального контракта. Прокурор также утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бежина.

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