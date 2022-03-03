03 марта 2022

В ХМАО открыли горячую линию для застрявших на Украине югорчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация населения из Иловайска. Иловайск, ДНР, мчс, эвакуация, вокзал, вагон, донецкая народная республика, донбасс, днр, жд, иловайск, купе, население, железная дорога, поезд
Власти ХМАО открыли горячую линию для югорчан на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО организовали горячую линию для жителей региона, застрявших на территории Украины. Информацию об этом опубликована в официальных мессенджерах властей ХМАО

«В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают телефоны горячей линии для тех, чьи родственники оказались в трудной жизненной ситуации на Украине. Сообщить о родных, не имеющих возможности выехать с территории Украины, можно по телефонам: 8-800-301-68-88 или 122», — сказано в сообщении властей. Данные жителей региона, вынужденно пребывающих на территории Украины, оперативно передаются органами власти ХМАО в ситуационный кризисный центр МИД России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, завершающую восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска. После этого в России начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В ХМАО пункты сбора расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО организовали горячую линию для жителей региона, застрявших на территории Украины. Информацию об этом опубликована в официальных мессенджерах властей ХМАО «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают телефоны горячей линии для тех, чьи родственники оказались в трудной жизненной ситуации на Украине. Сообщить о родных, не имеющих возможности выехать с территории Украины, можно по телефонам: 8-800-301-68-88 или 122», — сказано в сообщении властей. Данные жителей региона, вынужденно пребывающих на территории Украины, оперативно передаются органами власти ХМАО в ситуационный кризисный центр МИД России. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, завершающую восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска. После этого в России начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В ХМАО пункты сбора расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...