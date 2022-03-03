В ХМАО открыли горячую линию для застрявших на Украине югорчан

04 марта 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО открыли горячую линию для югорчан на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ХМАО организовали горячую линию для жителей региона, застрявших на территории Украины. Информацию об этом опубликована в официальных мессенджерах властей ХМАО «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают телефоны горячей линии для тех, чьи родственники оказались в трудной жизненной ситуации на Украине. Сообщить о родных, не имеющих возможности выехать с территории Украины, можно по телефонам: 8-800-301-68-88 или 122», — сказано в сообщении властей. Данные жителей региона, вынужденно пребывающих на территории Украины, оперативно передаются органами власти ХМАО в ситуационный кризисный центр МИД России. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, завершающую восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска. После этого в России начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В ХМАО пункты сбора расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО организовали горячую линию для жителей региона, застрявших на территории Украины. Информацию об этом опубликована в официальных мессенджерах властей ХМАО «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают телефоны горячей линии для тех, чьи родственники оказались в трудной жизненной ситуации на Украине. Сообщить о родных, не имеющих возможности выехать с территории Украины, можно по телефонам: 8-800-301-68-88 или 122», — сказано в сообщении властей. Данные жителей региона, вынужденно пребывающих на территории Украины, оперативно передаются органами власти ХМАО в ситуационный кризисный центр МИД России. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, завершающую восьмилетнюю военную агрессию Украины в адрес Донецка и Луганска. После этого в России начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В ХМАО пункты сбора расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском.