Зюганов намекнул на новую мировую войну из-за кризиса

Специальная операция на Украине полностью оправдана, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Кризис на Украине может закончится полномасштабной войной, так как за последний 100 лет два мировых кризиса капитализма закончились двумя мировыми войнами. Такое мнение высказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, выступая перед журналистами.

«Мы считаем, что эта операция оправданна. Мы все понимаем, и всегда поддерживали и будем поддерживать тех, кто отстаивает свободу и независимость нашей Родины. Но, хочу напомнить, что в прошлом веке два мировых кризиса капитализма закончились двумя мировыми войнами. Из Первой мировой планету вытащил Великий Октябрь и гениальная ленинско-сталинская модернизация, из Второй мировой — наша Великая Победа в мае 45-го. Тогда мы на алтарь борьбы с фашизмом положили 27 миллионов жизней лучших сынов и дочерей нашей Отчизны», — приводит слова Зюганова официальный сайт КПРФ.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что у страны нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ, не затрагивая города Украины.