Жители Твери и Иваново остались без интернета

Также жалобы поступают от пользователей t2.
Жители Тверской и Ивановской области остались без интернета и мобильной связи. Об этом сообщает DownDetector.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСбой интернета возник сразу в 50 регионах России: где возникли проблемы со связью. Карта
«Регионы — Ивановская область, Тверская область. Теги — не работает, мобильный интернет, связь», — указано в посте telegram-канала. Также сообщается всплеск жалоб у абонентов t2.
Ранее более чем в 50 регионах России обращались с жалобами на связь. Красноярск находится без интернета с 26 июля. Согласно словам губернатора Красноярской области, данная мера принята для обеспечения безопасности.
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