Жители Твери и Иваново остались без интернета

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Также жалобы поступают от пользователей t2.
Также жалобы поступают от пользователей t2. Фото:

Жители Тверской и Ивановской области остались без интернета и мобильной связи. Об этом сообщает DownDetector.

«Регионы — Ивановская область, Тверская область. Теги — не работает, мобильный интернет, связь», — указано в посте telegram-канала. Также сообщается всплеск жалоб у абонентов t2.

Ранее более чем в 50 регионах России обращались с жалобами на связь. Красноярск находится без интернета с 26 июля. Согласно словам губернатора Красноярской области, данная мера принята для обеспечения безопасности.

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Жители Тверской и Ивановской области остались без интернета и мобильной связи. Об этом сообщает DownDetector. «Регионы — Ивановская область, Тверская область. Теги — не работает, мобильный интернет, связь», — указано в посте telegram-канала. Также сообщается всплеск жалоб у абонентов t2. Ранее более чем в 50 регионах России обращались с жалобами на связь. Красноярск находится без интернета с 26 июля. Согласно словам губернатора Красноярской области, данная мера принята для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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