В России резко выросла стоимость обслуживания автомобиля

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Стоимость мойки авто по России выросла на 25%, исходя из материалов Росстата
Стоимость мойки авто по России выросла на 25%, исходя из материалов Росстата Фото:

Стоимость обслуживания автомобилей в России выросла за год примерно на 30%. Данная информация следует из данных Росстата.

«В Москве с июня 2024 года по июнь 2025-го стоимость регулировки схода-развала колес поднялась в среднем на 33%, до 3,5 тыс. рублей. В целом по России стоимость этой технической операции увеличилась на 45%, до 2,4 тыс. рублей», — указано в материале газеты «Известия», на основе данных.

Также сообщается, что выросла и стоимость шиномонтажа. В Москве она выросла на 21%, а по России на 16%. Тем временем мойка автомобиля в столице подорожала на 28%, а по всей стране — на 25%.

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Стоимость обслуживания автомобилей в России выросла за год примерно на 30%. Данная информация следует из данных Росстата. «В Москве с июня 2024 года по июнь 2025-го стоимость регулировки схода-развала колес поднялась в среднем на 33%, до 3,5 тыс. рублей. В целом по России стоимость этой технической операции увеличилась на 45%, до 2,4 тыс. рублей», — указано в материале газеты «Известия», на основе данных. Также сообщается, что выросла и стоимость шиномонтажа. В Москве она выросла на 21%, а по России на 16%. Тем временем мойка автомобиля в столице подорожала на 28%, а по всей стране — на 25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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