Дороги, мосты и железнодорожные пути в ЕС не готовы к оперативной переброске войск и военной техники в случае конфликта с Россией. Об этом заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас.
«Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы», — сказал Дзидзикостас в интервью газете Financial Times. Он подчеркнул, что существующая инфраструктура не была спроектирована с учетом необходимости быстрой переброски армии.
В ответ на эти вызовы, Европейская комиссия разрабатывает стратегию, направленную на улучшение инфраструктуры с целью обеспечения переброски войск «в течение нескольких часов, максимум — дней» в случае атаки. Для этого планируется модернизировать 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, которые пересекают континент.
Дзидзикостас также акцентировал внимание на необходимости сокращения бюрократических процедур, чтобы избежать задержек при пересечении границ. Он подчеркнул, что для реализации этих планов потребуется инвестиции в размере 17 миллиардов евро.
Заявления еврокомиссара совпадают с недавними решениями стран НАТО, которые на саммите в Гааге взяли на себя обязательства увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров уже выразили свою обеспокоенность по поводу наращивания военных возможностей НАТО, заявляя о провокационном характере этих действий. Россия подчеркивает, что она не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу её интересам.
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