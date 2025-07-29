Чиновник из Кузбасса хотел оставить детей-сирот без жилья

В Кузбассе шесть лет лишения свободы получил бывший глава Яйского муниципального округа. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры СУСК и прокуратуры региона.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему чиновнику шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Кроме того, суд запретил осужденному занимать определенные должности в течение двух лет. В пользу муниципалитета с осужденного взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере более 115 миллионов рублей.
По данным прокуратуры Кемеровской области, в конце 2021 года глава округа заключил от имени администрации 17 муниципальных контрактов с ООО «Интеграл-Т». Речь шла о приобретении 78 квартир в двух строящихся домах, предназначенных для детей-сирот и других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели из бюджета было выделено более 115 миллионов рублей. Контракты были заключены без надлежащего обеспечения банковской гарантией. В результате в установленный срок дома не были построены, а бюджетные средства оказались похищены.
В рамках расследования были проведены обыски, выемки документов, допрошено более 70 свидетелей, а также проведено пять судебных экспертиз, включая бухгалтерские и строительно-технические. На имущество и денежные средства бывшего чиновника наложен арест на сумму свыше 11 миллионов рублей. Прокуратура уточнила, что обвиняемый свою вину не признал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.