Мигрант пытался убить российского офицера в Ростове-на-Дону

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Мигрант пытался убить российского офицера в Ростове-на-Дону
Мигрант пытался убить российского офицера в Ростове-на-Дону Фото:

В Ростове-на-Дону органы ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечают силовики, террорист является уроженцем Центральной Азии. Задержанный получил задание от украинских спецслужб. Сейчас он находится под стражей.

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В Ростове-на-Дону органы ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечают силовики, террорист является уроженцем Центральной Азии. Задержанный получил задание от украинских спецслужб. Сейчас он находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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