Мигрант пытался убить российского офицера в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону органы ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечают силовики, террорист является уроженцем Центральной Азии. Задержанный получил задание от украинских спецслужб. Сейчас он находится под стражей.
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