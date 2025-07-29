Фигурант дела о «Крокусе» в день теракта обещал «интересную» программу по ТВ

РИАН: фигурант дела о «Крокусе» посоветовал младшему брату смотреть телевизор
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Один из причастных к теракту сказал своему брату, что будут показывать по ТВ что-то интересное, исходя из материалов дела
Один из причастных к теракту сказал своему брату, что будут показывать по ТВ что-то интересное, исходя из материалов дела Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» посоветовал своему брату смотреть телевизор, обещая, что будут показывать «что-то интересное». Данная информация поступила из материалов дела.

«Он (Мустакиме Солиев*), Умеджон (Солиев)* и (Шахромджон) Гадоев* находились в кафе, в это время брату на телефон от Абу Мунзира, предполагаемого лидера „Вилаят Хорасан“** (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию „Исламское государство“**) поступило сообщение, после чего брат сказал расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там будут показывать что-то интересное», — указано в материалах. Их приводит РИА Новости.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. По данным следствия, оружие для нападения было доставлено из Дагестана сообщниками исполнителей и спрятано в тайнике автомобиля, после чего передано в Подмосковье и хранилось до дня атаки. Ранее сообщалось, что непосредственные участники теракта приняли наркотики перед совершением преступления.

* признаны Росфинмониторингом как террористы и экстремисты

** Запрещенная в России террористическая организация

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Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» посоветовал своему брату смотреть телевизор, обещая, что будут показывать «что-то интересное». Данная информация поступила из материалов дела. «Он (Мустакиме Солиев*), Умеджон (Солиев)* и (Шахромджон) Гадоев* находились в кафе, в это время брату на телефон от Абу Мунзира, предполагаемого лидера „Вилаят Хорасан“** (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию „Исламское государство“**) поступило сообщение, после чего брат сказал расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там будут показывать что-то интересное», — указано в материалах. Их приводит РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. По данным следствия, оружие для нападения было доставлено из Дагестана сообщниками исполнителей и спрятано в тайнике автомобиля, после чего передано в Подмосковье и хранилось до дня атаки. Ранее сообщалось, что непосредственные участники теракта приняли наркотики перед совершением преступления. * признаны Росфинмониторингом как террористы и экстремисты ** Запрещенная в России террористическая организация
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