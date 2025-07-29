Верховный суд России ищет нового председателя

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Последним председателем была недавно ушедшая Ирина Подносова
Последним председателем была недавно ушедшая Ирина Подносова Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о вакантной должности председателя Верховного Суда РФ. Об этом сообщила коллегия.

«В соответствии с Законом Российской Федерации <...> Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — указано на официальном сайте коллегии. Заявления и документы принимаются до 25 августа.

Предыдущий председатель Верховного Суда Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Причиной ухода стала продолжительная болезнь. Руководить Верховным судом она начала 17 апреля 2024 года.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о вакантной должности председателя Верховного Суда РФ. Об этом сообщила коллегия. «В соответствии с Законом Российской Федерации <...> Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — указано на официальном сайте коллегии. Заявления и документы принимаются до 25 августа. Предыдущий председатель Верховного Суда Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Причиной ухода стала продолжительная болезнь. Руководить Верховным судом она начала 17 апреля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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