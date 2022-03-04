Температура опустится до минус 31 градуса ночью 8 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весеннее потепление в Челябинской области сменится понижением температуры до минус 31 градуса. О приближении холодов в праздничные дни сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 7 марта значение ртутного столба в Челябинской области опустится при прояснении до минус 29 градусов. В ночь на 8 марта в горах и низинах похолодает до минус 31 градуса», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

Днем 7 и 8 марта температура будет в районе минус 12 градусов. Крупных осадков в эти дни не ожидается. Местами прогнозируют небольшой снег. Временами будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью 8 марта температура воздуха в Челябинской области опустится до минус 31 градуса Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС