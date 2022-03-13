Автобус с 20 украинцами перевернулся в Италии

Автобус с 20 украинцами перевернулся на трассе на севере Италии Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Автобус, который перевозил более 20 граждан Украины, перевернулся на трассе Италии. Одна женщина погибла, сообщает телеканал Sky TG24.

Авария произошла на 101-м километре южной полосы недалеко от Форли, около 7 утра, на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе в направлении Анконы. Отмечается, что в автобусе находилось более 20 пассажиров. По предварительны данным, большинство из них не получили серьезных травм.

Издание уточняет, что, предварительно, один человек погиб, на месте ДТП работают спасательные службы. Причины аварии уточняются.