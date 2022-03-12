Некоторые магазины аннулируют привычные для покупателей скидки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Магазины Екатеринбурга начали отменять скидки для покупателей из-за роста цен на товары, которые приходят от поставщиков. Читатель URA.RU поделился с агентством фотографиями объявлений, которые вывесили продавцы магазинов бытовой химии «Млечный путь» и детских товаров «Детки Урал».

«Уважаемые покупатели, мы каждый день получаем письма от поставщиков с информацией о повышении цен или получаем товар уже по новым ценам! Насколько это возможно, мы держим для вас старые цены, но так как повышение составило от 15 до 40%, скидку 13-го числа мы вынуждены отменить», — говорится в объявлении на дверях магазина «Млечный путь» на улице Блюхера. Также там указано, что скидка отменяется пока только на март, а в следующем месяце этот вопрос будет рассматриваться «по ситуации с входными ценами».

Аналогичное объявление появилось и на дверях магазина детской одежды «Детки Урал». «Всегда покупаю сыновьям тут одежду, по 15-м числам каждого месяца была скидка 15%. Теперь ее отменили, очень жаль, надеялась что-то приобрести», — объяснила URA.RU читательница.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдало владельцу сети магазинов «Елисей» предостережение из-за его жалоб на рост цен от поставщиков. Он показал на своей странице в соцсети «коллекцию писем» в его адрес о повышении цен на продукцию.

Магазин «Млечный путь» отменил привычные для покупателей скидки Фото: читатель URA.RU

Продавцы пожаловались на рост цен у поставщиков Фото: читатель URA.RU

Покупатели детского магазина «Детки Урал» привыкли к скидкам… Фото: читатель URA.RU

…, но их отменили Фото: читатель URA.RU

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