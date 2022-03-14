У России есть необходимый объем для обслуживания долговых обязательств, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минфин РФ ввел временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте. Как сообщается в официальном telegram-канале правительство РФ, министерство финансов будет выдавать платежные поручения банкам-агентам.

«Для исполнения государственных долговых обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Возможность перечисления средств будет зависеть от санкционных ограничений в отношении правительства и Банка России», — говорится в сообщении.

В случае если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение Минфина, оно будет отозвано. Помимо этого выплаты по еврооблигациям будут проводиться в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Также Национальный кредитный депозитарий будет самостоятельно рассчитываться с кредиторами, либо переводить средства на обычные счета лиц и счета иностранных кредитных организаций, в зависимости от того, где хранится сертификат выпуска еврооблигаций.

«У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — приводит слова министра финансов Антона Силуанова пресс-служба правительства.

URA.RU ранее сообщало — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Запад намерен создать искусственный дефолт в России. Из-за санкций половина золотовалютных резервов страны, — на сумму более 300 млрд долларов, — была заморожена. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. В частности, они коснулись российской банковской системы.

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