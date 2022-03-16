Чем в ХМАО можно заменить ушедшие из-за санкций бренды

16 марта 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

На место ушедших магазинов уже пришли новые и этот процесс продолжится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за санкций западных стран, которые они ввели в отношении России из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины, в ХМАО закрылись магазины более десяти брендов. Среди них оказались Adidas, Puma, сети фастфуда, магазины парфюмерии. URA.RU подготовило список магазинов и торговых марок, которые заменят ушедших. Вместо закрытых магазинов компании Adidas и Puma в регионе работает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», «Columbia», «Югра Спорт», «Спортландия». Магазины повседневной одежды Inditex, H&M, Oysho, Zara и Bershka, которые заявили об уходе с рынка России, заменят O’STIN, Cropp, Zolla, INCITY и Befree. Альтернативой закрывшейся сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI в регионе являются такие компании как Leroy Merlin, Hoff и Kuchenland. В Нижневартовске также продолжает работать супермаркет стройматериалов «Декорадо». Вместо закрывшихся магазинов косметики и парфюмерии Иль Де Ботэ, работают Л’Этуаль, Рив Гош и Магнит-Косметик. Сеть ювелирных магазинов Pandora, которая также временно приостановила свою деятельность, работают магазины Sunlight и Tous. Компании McDonald’s и KFC также заявили о закрытии ресторанов быстрого питания в России. Но, несмотря на заявления, торговые точки McDonald’s по-прежнему работают в ХМАО. Однако если их закроют, в регионе продолжают работу «Бургер Кинг», Black Star Burger, Hotdogger, а также Subway и несколько бургерных, готовящих авторские авторский фастфуд из местных ингридиентов. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации России на Украине, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, западные страны обрушили на РФ жесткие санкции. После этого крупные бренды стали заявлять о закрытии своих магазинов, либо о том, что значительно повысят цены на свои товары. Вместе с этим власти ХМАО, совместно с УФАС, начали проверки предпринимателей, которые пытаются устанавливать несправедливые цены на товары, прикрываясь влиянием санкций. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за санкций западных стран, которые они ввели в отношении России из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины, в ХМАО закрылись магазины более десяти брендов. Среди них оказались Adidas, Puma, сети фастфуда, магазины парфюмерии. URA.RU подготовило список магазинов и торговых марок, которые заменят ушедших. Вместо закрытых магазинов компании Adidas и Puma в регионе работает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», «Columbia», «Югра Спорт», «Спортландия». Магазины повседневной одежды Inditex, H&M, Oysho, Zara и Bershka, которые заявили об уходе с рынка России, заменят O’STIN, Cropp, Zolla, INCITY и Befree. Альтернативой закрывшейся сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI в регионе являются такие компании как Leroy Merlin, Hoff и Kuchenland. В Нижневартовске также продолжает работать супермаркет стройматериалов «Декорадо». Вместо закрывшихся магазинов косметики и парфюмерии Иль Де Ботэ, работают Л’Этуаль, Рив Гош и Магнит-Косметик. Сеть ювелирных магазинов Pandora, которая также временно приостановила свою деятельность, работают магазины Sunlight и Tous. Компании McDonald’s и KFC также заявили о закрытии ресторанов быстрого питания в России. Но, несмотря на заявления, торговые точки McDonald’s по-прежнему работают в ХМАО. Однако если их закроют, в регионе продолжают работу «Бургер Кинг», Black Star Burger, Hotdogger, а также Subway и несколько бургерных, готовящих авторские авторский фастфуд из местных ингридиентов. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации России на Украине, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, западные страны обрушили на РФ жесткие санкции. После этого крупные бренды стали заявлять о закрытии своих магазинов, либо о том, что значительно повысят цены на свои товары. Вместе с этим власти ХМАО, совместно с УФАС, начали проверки предпринимателей, которые пытаются устанавливать несправедливые цены на товары, прикрываясь влиянием санкций. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.