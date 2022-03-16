16 марта 2022
15 марта 2022

Чем в ХМАО можно заменить ушедшие из-за санкций бренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, эскалатор, пустой торговый зал, пустой тц, торговый центр гермес плаза, тц гермес плаза
На место ушедших магазинов уже пришли новые и этот процесс продолжится Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за санкций западных стран, которые они ввели в отношении России из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины, в ХМАО закрылись магазины более десяти брендов. Среди них оказались Adidas, Puma, сети фастфуда, магазины парфюмерии. URA.RU подготовило список магазинов и торговых марок, которые заменят ушедших.

Вместо закрытых магазинов компании Adidas и Puma в регионе работает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», «Columbia», «Югра Спорт», «Спортландия». Магазины повседневной одежды Inditex, H&M, Oysho, Zara и Bershka, которые заявили об уходе с рынка России, заменят O’STIN, Cropp, Zolla, INCITY и Befree.

Альтернативой закрывшейся сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI в регионе являются такие компании как Leroy Merlin, Hoff и Kuchenland. В Нижневартовске также продолжает работать супермаркет стройматериалов «Декорадо».

Вместо закрывшихся магазинов косметики и парфюмерии Иль Де Ботэ, работают Л’Этуаль, Рив Гош и Магнит-Косметик. Сеть ювелирных магазинов Pandora, которая также временно приостановила свою деятельность, работают магазины Sunlight и Tous.

Компании McDonald’s и KFC также заявили о закрытии ресторанов быстрого питания в России. Но, несмотря на заявления, торговые точки McDonald’s по-прежнему работают в ХМАО. Однако если их закроют, в регионе продолжают работу «Бургер Кинг», Black Star Burger, Hotdogger, а также Subway и несколько бургерных, готовящих авторские авторский фастфуд из местных ингридиентов.

Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации России на Украине, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, западные страны обрушили на РФ жесткие санкции. После этого крупные бренды стали заявлять о закрытии своих магазинов, либо о том, что значительно повысят цены на свои товары. Вместе с этим власти ХМАО, совместно с УФАС, начали проверки предпринимателей, которые пытаются устанавливать несправедливые цены на товары, прикрываясь влиянием санкций.

Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.

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Из-за санкций западных стран, которые они ввели в отношении России из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины, в ХМАО закрылись магазины более десяти брендов. Среди них оказались Adidas, Puma, сети фастфуда, магазины парфюмерии. URA.RU подготовило список магазинов и торговых марок, которые заменят ушедших. Вместо закрытых магазинов компании Adidas и Puma в регионе работает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», «Columbia», «Югра Спорт», «Спортландия». Магазины повседневной одежды Inditex, H&M, Oysho, Zara и Bershka, которые заявили об уходе с рынка России, заменят O’STIN, Cropp, Zolla, INCITY и Befree. Альтернативой закрывшейся сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI в регионе являются такие компании как Leroy Merlin, Hoff и Kuchenland. В Нижневартовске также продолжает работать супермаркет стройматериалов «Декорадо». Вместо закрывшихся магазинов косметики и парфюмерии Иль Де Ботэ, работают Л’Этуаль, Рив Гош и Магнит-Косметик. Сеть ювелирных магазинов Pandora, которая также временно приостановила свою деятельность, работают магазины Sunlight и Tous. Компании McDonald’s и KFC также заявили о закрытии ресторанов быстрого питания в России. Но, несмотря на заявления, торговые точки McDonald’s по-прежнему работают в ХМАО. Однако если их закроют, в регионе продолжают работу «Бургер Кинг», Black Star Burger, Hotdogger, а также Subway и несколько бургерных, готовящих авторские авторский фастфуд из местных ингридиентов. Ранее URA.RU писало, что после начала спецоперации России на Украине, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР, западные страны обрушили на РФ жесткие санкции. После этого крупные бренды стали заявлять о закрытии своих магазинов, либо о том, что значительно повысят цены на свои товары. Вместе с этим власти ХМАО, совместно с УФАС, начали проверки предпринимателей, которые пытаются устанавливать несправедливые цены на товары, прикрываясь влиянием санкций. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.
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