Число тюменцев стало сокращаться в 150 раз быстрее

17 марта 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В 2021 году число родившихся тюменцев было значительно меньше числа умерших Фото: Анна Майорова © URA.RU Естественная убыль населения в Тюменской области за год увеличилась почти в 150 раз, с 20 до 2 971 человека. Это следует из отчетов об итогах социально-экономического развития региона за 2020 и 2021 годы, опубликованных на сайте правительства. «За 2021 год (по оперативным данным Росстата) отмечается естественная убыль населения в 2 971 человек. За 2020 год — 20 человек», — такие данные приводятся в отчетах об итогах социально-экономического развития Тюменской области за 2020 и 2021 годы. Естественная убыль населения — это разница между числом родившихся и умерших жителей. По данным Росстата, в 2021 году в Тюменской области умерло на 2 726 человек больше, чем в 2020-м, а именно — 21 499 жителей. Родилось же, по сравнению с 2020-м, на 225 человек меньше (в целом — 18 528), чем в 2020-м. По предварительным данным властей, в начале 2021 года в регионе проживало порядка 1 542 500 человек. В начале 2022-го — около 1 552 400 человек. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области намерено довести Тюмень до статуса города-миллионника. Для этого используются законодательный, административный и имиджевый ресурсы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Естественная убыль населения в Тюменской области за год увеличилась почти в 150 раз, с 20 до 2 971 человека. Это следует из отчетов об итогах социально-экономического развития региона за 2020 и 2021 годы, опубликованных на сайте правительства. «За 2021 год (по оперативным данным Росстата) отмечается естественная убыль населения в 2 971 человек. За 2020 год — 20 человек», — такие данные приводятся в отчетах об итогах социально-экономического развития Тюменской области за 2020 и 2021 годы. Естественная убыль населения — это разница между числом родившихся и умерших жителей. По данным Росстата, в 2021 году в Тюменской области умерло на 2 726 человек больше, чем в 2020-м, а именно — 21 499 жителей. Родилось же, по сравнению с 2020-м, на 225 человек меньше (в целом — 18 528), чем в 2020-м. По предварительным данным властей, в начале 2021 года в регионе проживало порядка 1 542 500 человек. В начале 2022-го — около 1 552 400 человек. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области намерено довести Тюмень до статуса города-миллионника. Для этого используются законодательный, административный и имиджевый ресурсы.