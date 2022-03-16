16 марта 2022

Число тюменцев стало сокращаться в 150 раз быстрее

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
В 2021 году число родившихся тюменцев было значительно меньше числа умерших Фото:

Естественная убыль населения в Тюменской области за год увеличилась почти в 150 раз, с 20 до 2 971 человека. Это следует из отчетов об итогах социально-экономического развития региона за 2020 и 2021 годы, опубликованных на сайте правительства.

«За 2021 год (по оперативным данным Росстата) отмечается естественная убыль населения в 2 971 человек. За 2020 год — 20 человек», — такие данные приводятся в отчетах об итогах социально-экономического развития Тюменской области за 2020 и 2021 годы.

Естественная убыль населения — это разница между числом родившихся и умерших жителей. По данным Росстата, в 2021 году в Тюменской области умерло на 2 726 человек больше, чем в 2020-м, а именно — 21 499 жителей. Родилось же, по сравнению с 2020-м, на 225 человек меньше (в целом — 18 528), чем в 2020-м.

По предварительным данным властей, в начале 2021 года в регионе проживало порядка 1 542 500 человек. В начале 2022-го — около 1 552 400 человек.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области намерено довести Тюмень до статуса города-миллионника. Для этого используются законодательный, административный и имиджевый ресурсы.

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Естественная убыль населения в Тюменской области за год увеличилась почти в 150 раз, с 20 до 2 971 человека. Это следует из отчетов об итогах социально-экономического развития региона за 2020 и 2021 годы, опубликованных на сайте правительства. «За 2021 год (по оперативным данным Росстата) отмечается естественная убыль населения в 2 971 человек. За 2020 год — 20 человек», — такие данные приводятся в отчетах об итогах социально-экономического развития Тюменской области за 2020 и 2021 годы. Естественная убыль населения — это разница между числом родившихся и умерших жителей. По данным Росстата, в 2021 году в Тюменской области умерло на 2 726 человек больше, чем в 2020-м, а именно — 21 499 жителей. Родилось же, по сравнению с 2020-м, на 225 человек меньше (в целом — 18 528), чем в 2020-м. По предварительным данным властей, в начале 2021 года в регионе проживало порядка 1 542 500 человек. В начале 2022-го — около 1 552 400 человек. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области намерено довести Тюмень до статуса города-миллионника. Для этого используются законодательный, административный и имиджевый ресурсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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