Российские летчики при помощи ФАБ разбомбили опорный пункт ВСУ

12 мая 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Летчики ВКС РФ ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ, уточнили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи истребителей Су-34 ВКС РФ ударили по опорному украинскому пункту в зоне спецоперации. Удар был нанесен авиабомбами ФАБ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту ВСУ. <…> Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-50», — говорится в сообщении ведомства. Как рассказал один из инженеров Су-34, главное в успехе таких операций — качественная подготовка. Российские летчики периодически используют авиабомбы ФАБ против украинских сил. Такие снаряды считаются уникальными в связи с тем, что имеют огромную огневую мощь. В зависимости от типа снаряда, они еще могут быть и корректируемыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи истребителей Су-34 ВКС РФ ударили по опорному украинскому пункту в зоне спецоперации. Удар был нанесен авиабомбами ФАБ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту ВСУ. <…> Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-50», — говорится в сообщении ведомства. Как рассказал один из инженеров Су-34, главное в успехе таких операций — качественная подготовка. Российские летчики периодически используют авиабомбы ФАБ против украинских сил. Такие снаряды считаются уникальными в связи с тем, что имеют огромную огневую мощь. В зависимости от типа снаряда, они еще могут быть и корректируемыми.