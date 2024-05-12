Российские летчики при помощи ФАБ разбомбили опорный пункт ВСУ

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Летчики ВКС РФ ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ, уточнили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипажи истребителей Су-34 ВКС РФ ударили по опорному украинскому пункту в зоне спецоперации. Удар был нанесен авиабомбами ФАБ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту ВСУ. <…> Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-50», — говорится в сообщении ведомства. Как рассказал один из инженеров Су-34, главное в успехе таких операций — качественная подготовка.

Российские летчики периодически используют авиабомбы ФАБ против украинских сил. Такие снаряды считаются уникальными в связи с тем, что имеют огромную огневую мощь. В зависимости от типа снаряда, они еще могут быть и корректируемыми.

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Экипажи истребителей Су-34 ВКС РФ ударили по опорному украинскому пункту в зоне спецоперации. Удар был нанесен авиабомбами ФАБ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту ВСУ. <…> Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-50», — говорится в сообщении ведомства. Как рассказал один из инженеров Су-34, главное в успехе таких операций — качественная подготовка. Российские летчики периодически используют авиабомбы ФАБ против украинских сил. Такие снаряды считаются уникальными в связи с тем, что имеют огромную огневую мощь. В зависимости от типа снаряда, они еще могут быть и корректируемыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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