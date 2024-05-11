В подмосковном Наро-Фоминске загорелся склад. Фото, видео

11 мая 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

В Наро-Фоминске горит склад Фото: Илья Московец © URA.RU В Наро-Фоминске горит склад поликарбоната на площади 2,8 тысяч «квадратов», расположенный по адресу Погодин, 93. Об этом сообщают местные СМИ. «Горят склады и производства!» — передает подписчик telegram-канала «Я люблю Наро-Фоминск». Огромные клубы дыма заполонили небо над городом. На месте работают экстренные службы. Фото: telegram-канал «Я люблю Наро-Фоминск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Наро-Фоминске горит склад поликарбоната на площади 2,8 тысяч «квадратов», расположенный по адресу Погодин, 93. Об этом сообщают местные СМИ. «Горят склады и производства!» — передает подписчик telegram-канала «Я люблю Наро-Фоминск». Огромные клубы дыма заполонили небо над городом. На месте работают экстренные службы.