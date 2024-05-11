В Наро-Фоминске горит склад
В Наро-Фоминске горит склад поликарбоната на площади 2,8 тысяч «квадратов», расположенный по адресу Погодин, 93. Об этом сообщают местные СМИ.
«Горят склады и производства!» — передает подписчик telegram-канала «Я люблю Наро-Фоминск». Огромные клубы дыма заполонили небо над городом. На месте работают экстренные службы.
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