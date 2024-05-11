В подмосковном Наро-Фоминске загорелся склад. Фото, видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
В Наро-Фоминске горит склад Фото:

В Наро-Фоминске горит склад поликарбоната на площади 2,8 тысяч «квадратов», расположенный по адресу Погодин, 93. Об этом сообщают местные СМИ.

«Горят склады и производства!» — передает подписчик telegram-канала «Я люблю Наро-Фоминск». Огромные клубы дыма заполонили небо над городом. На месте работают экстренные службы.

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В Наро-Фоминске горит склад поликарбоната на площади 2,8 тысяч «квадратов», расположенный по адресу Погодин, 93. Об этом сообщают местные СМИ. «Горят склады и производства!» — передает подписчик telegram-канала «Я люблю Наро-Фоминск». Огромные клубы дыма заполонили небо над городом. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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