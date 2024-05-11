В Швеции назвали победителя «Евровидения-2024»

Швейцарский рэпер Немо с песней «The Code» выиграл «Евровидение-2024»

12 мая 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Финал конкурса «Евровидение-2024» прошел в городе Мальме в Швеции Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting В ночь на 12 мая в городе Мальме в Швеции состоялся финал конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024». Победителем стал швейцарский рэпер Немо Меттлер (Nemo) с песней «The Code». Он набрал 591 балл. «Победителем „Евровидения“-2024 становится Швейцария», — сообщили ведущие шоу. Трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса. В прошлом году в Ливерпуле победу на конкурсе «Евровидении-2023» одержала Швеция. Представляла страну певица Лорин с песней «Tattoo». Россия не принимала участие в конкурсе, так как вышла из Европейского вещательного союза (ЕВС). Это произошло после того, как 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена на «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В этом году Россия также не участвовала в музыкальном конкурсе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 12 мая в городе Мальме в Швеции состоялся финал конкурса эстрадной песни «Евровидение-2024». Победителем стал швейцарский рэпер Немо Меттлер (Nemo) с песней «The Code». Он набрал 591 балл. «Победителем „Евровидения“-2024 становится Швейцария», — сообщили ведущие шоу. Трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса. В прошлом году в Ливерпуле победу на конкурсе «Евровидении-2023» одержала Швеция. Представляла страну певица Лорин с песней «Tattoo». Россия не принимала участие в конкурсе, так как вышла из Европейского вещательного союза (ЕВС). Это произошло после того, как 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что РФ не будет представлена на «Евровидении» в связи с ситуацией на Украине. В этом году Россия также не участвовала в музыкальном конкурсе.