Умар Кремлев обзавелся бизнесом в Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев вошел в состав учредителей компании «Либерти» (Москва), контролирующей завод крупнопанельного домостроения (ООО «Завод КПД») и «Миасский завод крупнопанельного домостроения» («МЗ КПД») в Миассе Челябинской области. Деловыми партнерами Кремлева стал челябинские бизнес-семьи Вайнштейнов и Крикунов.

Согласно сервису СБИС, Кремлеву теперь принадлежит 25% ООО «Либерти». 75% осталось у ООО «Экспресс Импорт», где 50% принадлежит Александре Вайнштейн и столько же у Елены Крикун.

Александра Вайнштейн представляет известную в Челябинске семью, во главе которой отец и сын, Евгений и Сергей Вайнштейны. Вайнштейны специализируются на жилищном строительстве, а также на строительстве и ремонте дорог. Елене Крикун и ее мужу Алексею также принадлежит ряд фирм, связанных со строительством.

Общая стоимость бизнеса согласно СБИС составляет порядка 1,3 млрд рублей. Вайнштейны приобрели активы в декабре 2021 года. Перед этим бизнесмены выиграли конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. Компания получила 26 участков для возведения многоквартирных домов от пяти этажей и выше.

Скрин: сайт сервиса СБИС