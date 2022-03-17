Александра Дубровского (в центре) признали банкротом Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорская фирма «Галерея дизайна» включилась в процесс личного банкротства Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из данных сервиса «Федресурс». Компания, которой владеет бывший водитель Дубровского-старшего, требует от его сына более 130 млн рублей.

«Определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.01.2022 года (резолютивная часть объявлена 25.01.2022 года) по делу № А76-32466/2021 в отношении Дубровского Александра Борисовича введена процедура реструктуризации долгов. 17.03.2022 года ООО „Галерея дизайна“ направило в Арбитражный суд Челябинской области требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в общей сумме 131 млн 590 тысяч рублей», — говорится в официальном уведомлении, размещенном 17 марта на специализированном ресурсе.

«Галерея дизайна» входила в подконтрольную Дубровским группу «Синай», и в 2020 году отошла Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. Сейчас, по данным СБИС, Пичугину принадлежит 76% в уставном капитале предприятия.

Также «Галерею дизайна» признали кредитором подконтрольного семье экс-губернатора ПО «Монтажник», строившего конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Проект, в который вложили бюджетные миллиарды, заморожен, расследуются уголовные дела. Компанию признали банкротом, требования кредиторов к ней составляют порядка 2 млрд рублей. Возглавивший «Монтажник» после покупки его семьей Дубровских Алексей Павлюк арестован — ему предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ.

Скрин: сайт «Федресурс»

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