Бывший водитель челябинского экс-губернатора стал его кредитором

Процесс банкротства главного актива семьи Бориса Дубровского осложняется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд признал более чем 130-миллионный долг контролируемого семьей экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник» перед фирмой «Галерея дизайна». Последняя ранее также была семейным активом, а затем перешла бывшему водителю Дубровского-старшего Александру Пичугину. «Монтажник» находится в состоянии банкротства, кредиторы пытаются получить с компании порядка двух млрд рублей.

«Признать требование общества с ограниченной ответственностью «Галерея дизайна» в размере 131 млн 590 тысяч рублей обоснованным. Признать его подлежащим удовлетворению в деле о банкротстве акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник» в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Включения «Галереи дизайна» в число кредиторов ПО «Монтажник» добивались с 2020 года. В том же году актив отошел Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. Сейчас, по данным СБИС, ему принадлежит 76% в уставном капитале предприятия.

«Монтажник» контролируется семьей Дубровских. Фирма строила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Строительство, в которое вложили бюджетные миллиарды, остановлено, расследуются уголовные дела. В компании введено внешнее наблюдение, по требованию управляющего на имущество компании наложили арест.