17 марта 2022

Пермскому мэру доверили ликвидацию муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми-Пермяцкий округ, Кудымкар. Пермь
Новый глава Кудымкарского района будет занимать пост максимум до конца года Фото:

Исполняющей обязанности главы Кудымкарского муниципального округа назначена Светлана Коновалова, которая ранее занимала пост заместителя главы и начальника финансового управления территории. Решение было принято на заседании думы, сообщает источник URA.RU. По его словам, главной задачей Коноваловой станет участие в процессах ликвидации муниципалитета после его объединения с Кудымкаром.

«Депутаты на внеочередном заседании назначили Светлану Коновалову и. о. главы округа. Выбор в пользу ее кандидатуры связан с тем, что она финансист, ей предстоит участвовать в ликвидационных процессах после образования единого с Кудымкаром муниципалитета. А там, в основном, финансовые вопросы», — говорит собеседник.

Информацию о назначении URA.RU подтвердил занимавший ранее этот пост Алексей Плотников. Он был назначен министром по делам Коми-округа. По его словам, Коновалова будет исполнять полный спектр полномочий главы в соответствии с федеральным законодательством.

Решение об объединении Кудымкара с Кудымкарским районом депутаты заксобрания приняли в январе. Выборы в объединенную думу пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения территорий мог сорваться с подачи местных единороссов.

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Исполняющей обязанности главы Кудымкарского муниципального округа назначена Светлана Коновалова, которая ранее занимала пост заместителя главы и начальника финансового управления территории. Решение было принято на заседании думы, сообщает источник URA.RU. По его словам, главной задачей Коноваловой станет участие в процессах ликвидации муниципалитета после его объединения с Кудымкаром. «Депутаты на внеочередном заседании назначили Светлану Коновалову и. о. главы округа. Выбор в пользу ее кандидатуры связан с тем, что она финансист, ей предстоит участвовать в ликвидационных процессах после образования единого с Кудымкаром муниципалитета. А там, в основном, финансовые вопросы», — говорит собеседник. Информацию о назначении URA.RU подтвердил занимавший ранее этот пост Алексей Плотников. Он был назначен министром по делам Коми-округа. По его словам, Коновалова будет исполнять полный спектр полномочий главы в соответствии с федеральным законодательством. Решение об объединении Кудымкара с Кудымкарским районом депутаты заксобрания приняли в январе. Выборы в объединенную думу пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения территорий мог сорваться с подачи местных единороссов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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