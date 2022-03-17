Пермскому мэру доверили ликвидацию муниципалитета

18 марта 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Новый глава Кудымкарского района будет занимать пост максимум до конца года Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Исполняющей обязанности главы Кудымкарского муниципального округа назначена Светлана Коновалова, которая ранее занимала пост заместителя главы и начальника финансового управления территории. Решение было принято на заседании думы, сообщает источник URA.RU. По его словам, главной задачей Коноваловой станет участие в процессах ликвидации муниципалитета после его объединения с Кудымкаром. «Депутаты на внеочередном заседании назначили Светлану Коновалову и. о. главы округа. Выбор в пользу ее кандидатуры связан с тем, что она финансист, ей предстоит участвовать в ликвидационных процессах после образования единого с Кудымкаром муниципалитета. А там, в основном, финансовые вопросы», — говорит собеседник. Информацию о назначении URA.RU подтвердил занимавший ранее этот пост Алексей Плотников. Он был назначен министром по делам Коми-округа. По его словам, Коновалова будет исполнять полный спектр полномочий главы в соответствии с федеральным законодательством. Решение об объединении Кудымкара с Кудымкарским районом депутаты заксобрания приняли в январе. Выборы в объединенную думу пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения территорий мог сорваться с подачи местных единороссов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполняющей обязанности главы Кудымкарского муниципального округа назначена Светлана Коновалова, которая ранее занимала пост заместителя главы и начальника финансового управления территории. Решение было принято на заседании думы, сообщает источник URA.RU. По его словам, главной задачей Коноваловой станет участие в процессах ликвидации муниципалитета после его объединения с Кудымкаром. «Депутаты на внеочередном заседании назначили Светлану Коновалову и. о. главы округа. Выбор в пользу ее кандидатуры связан с тем, что она финансист, ей предстоит участвовать в ликвидационных процессах после образования единого с Кудымкаром муниципалитета. А там, в основном, финансовые вопросы», — говорит собеседник. Информацию о назначении URA.RU подтвердил занимавший ранее этот пост Алексей Плотников. Он был назначен министром по делам Коми-округа. По его словам, Коновалова будет исполнять полный спектр полномочий главы в соответствии с федеральным законодательством. Решение об объединении Кудымкара с Кудымкарским районом депутаты заксобрания приняли в январе. Выборы в объединенную думу пройдут в мае. Ранее URA.RU сообщало, что процесс объединения территорий мог сорваться с подачи местных единороссов.