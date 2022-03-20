Родные рассказали о пермяке погибшем на Украине

Похороны пройдут со всеми воинскими почестями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В деревне Савино в Пермском крае простятся с 25-летним Денисом Мальцевым, погибшим во время спецоперации на Украине. Похороны пройдут со всеми воинскими почестями. Родные военнослужащего рассказали каким был молодой человек при жизни.

«Мы гордимся своим сыном, для нас он герой», — рассказал «КП — Пермь» отец военнослужащего. Мальцев учился в техникуме на строителя, потом был призван в армию и стал служить по контракту.

Родные рассказали, что молодой человек также играл в военном оркестре играл на теноре и был помощником солиста военного оркестра в звании сержанта. Как вспоминает сестра Мальцева, он любил футбол, занимался спортом, был душой компании и мечтал посетить Новую Зеландию, так как там сняли его любимую трилогию «Властелин колец». Девушка военнослужащего отозвалась о нем как о внимательном, добром и смелом.

Родственникам сообщили, что Денис Мальцев погиб на Украине во время спецоперации РФ. 16 марта отцу сержанта позвонили из военкома и сказали, что его сын погиб.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Целью этой операции является демилитаризация и денацификация республики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил что, вынужденная спецоперация на Украине стала кульминацией западного курса, проводимого с 90-х. Сейчас у России есть собственные интересы и понимание того, как обеспечить свою безопасность, отметил министр.

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