Сергей Безруков завершил съемки в Челябинской области банкетом

Банкет съемочной группе устроил Учалинский комбинат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский актер Сергей Безруков завершил съемки в Челябинской области и поблагодарил Учалинский горно-обогатительный комбинат (Республика Башкортостан) за прощальный банкет. Слова благодарности актер опубликовал в социальных сетях.

«Завершение съемок — это безусловно праздник! И нам его действительно организовали! Большая благодарность за это Учалинскому горно-обогатительному комбинату, при поддержке которого мы снимали наши крайние сцены в фильме», — написал Безруков на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Актер добавил, что во время прощального банкета им представили выступления народного ансамбля «Ляйсан», национальную кухню, традиционную музыку. Безруков отметил, что съемочная группа даже послушали игру на башкирской тростниковой флейте — курае.

Поселок Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области, в котором проходили съемки сериала «Последнее дело майора Бессонова», находится на границе с Республикой Башкортостан. Большая часть местного населения работает на Учалинском комбинате.

Безруков приехал в Челябинскую область 22 марта для съемки сцен, которые появятся в новом сериале. В свободное от съемок время актер фотографировался с местными жителями, раздавал им автографы. Актер также сфотографировался с шахтерами поселка Межозерный.

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