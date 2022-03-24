НАТО планирует расширяться вдоль границ России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Лидеры НАТО обсудят создание боевых групп на границе с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран НАТО обсудят вопрос создания четырех новых боевых групп в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Об этом перед началом саммита в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе. Первый шаг на этом пути — создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости». Генсек также надеется, что лидеры НАТО согласуют увеличение инвестиций в оборону.

Ранее Столтенберг объявил о проведении внеочередного саммита по вопросам безопасности Украины. Сама Украина отказалась от участия во встрече. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе саммита будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Известно, что президент США Джо Байден после этого планирует отправиться в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Этому предшествовал отказ США и Североатлантического альянса подписывать с Москвой двусторонние соглашение по безопасности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры стран НАТО обсудят вопрос создания четырех новых боевых групп в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Об этом перед началом саммита в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе. Первый шаг на этом пути — создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости». Генсек также надеется, что лидеры НАТО согласуют увеличение инвестиций в оборону. Ранее Столтенберг объявил о проведении внеочередного саммита по вопросам безопасности Украины. Сама Украина отказалась от участия во встрече. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе саммита будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Известно, что президент США Джо Байден после этого планирует отправиться в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Этому предшествовал отказ США и Североатлантического альянса подписывать с Москвой двусторонние соглашение по безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...