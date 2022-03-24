НАТО планирует расширяться вдоль границ России

24 марта 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Лидеры НАТО обсудят создание боевых групп на границе с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры стран НАТО обсудят вопрос создания четырех новых боевых групп в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Об этом перед началом саммита в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе. Первый шаг на этом пути — создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости». Генсек также надеется, что лидеры НАТО согласуют увеличение инвестиций в оборону. Ранее Столтенберг объявил о проведении внеочередного саммита по вопросам безопасности Украины. Сама Украина отказалась от участия во встрече. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе саммита будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Известно, что президент США Джо Байден после этого планирует отправиться в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Этому предшествовал отказ США и Североатлантического альянса подписывать с Москвой двусторонние соглашение по безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры стран НАТО обсудят вопрос создания четырех новых боевых групп в восточной части альянса в рамках укрепления сил обороны и сдерживания. Об этом перед началом саммита в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Лидеры сегодня обсудят необходимость обновления наших сил сдерживания и обороны в длительной перспективе. Первый шаг на этом пути — создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса, в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии», — приводит слова Столтенберга РИА «Новости». Генсек также надеется, что лидеры НАТО согласуют увеличение инвестиций в оборону. Ранее Столтенберг объявил о проведении внеочередного саммита по вопросам безопасности Украины. Сама Украина отказалась от участия во встрече. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявлял, что в ходе саммита будет требовать нарастить присутствие НАТО в своей стране. Известно, что президент США Джо Байден после этого планирует отправиться в Польшу, чтобы провести переговоры в Варшаве с главой страны Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому решению Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Этому предшествовал отказ США и Североатлантического альянса подписывать с Москвой двусторонние соглашение по безопасности.