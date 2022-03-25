В Москве задержали еще одного украинского шпиона

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Уроженца Харькова задержали в Москве Фото:

В Москве задержали украинца, которого подозревают в шпионаже за украинскими журналистами и политологами, которые работали на территории России. Такую информацию распространила пресс-служба московского УФСБ.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“, задержан уроженец Харькова Рудась А.В. Он имел двойное гражданство Украины и Республики Польши», — говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости».

Сообщается, что задержанного ранее завербовали агенты СБУ. А в 2019 году он прибыл Московский регион и поступил в один из российских вузов. В итоге Рудась передавал информацию о гражданах Украины, работающих в России и являющихся противниками «киевского» режима.

25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины, пишет MK.RU. Его арестовали на два месяца, дополняет RT.

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В Москве задержали украинца, которого подозревают в шпионаже за украинскими журналистами и политологами, которые работали на территории России. Такую информацию распространила пресс-служба московского УФСБ. «УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“, задержан уроженец Харькова Рудась А.В. Он имел двойное гражданство Украины и Республики Польши», — говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости». Сообщается, что задержанного ранее завербовали агенты СБУ. А в 2019 году он прибыл Московский регион и поступил в один из российских вузов. В итоге Рудась передавал информацию о гражданах Украины, работающих в России и являющихся противниками «киевского» режима. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины, пишет MK.RU. Его арестовали на два месяца, дополняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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