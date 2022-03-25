В Москве задержали еще одного украинского шпиона 25 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 + Уроженца Харькова задержали в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве задержали украинца, которого подозревают в шпионаже за украинскими журналистами и политологами, которые работали на территории России. Такую информацию распространила пресс-служба московского УФСБ. «УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“, задержан уроженец Харькова Рудась А.В. Он имел двойное гражданство Украины и Республики Польши», — говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости». Сообщается, что задержанного ранее завербовали агенты СБУ. А в 2019 году он прибыл Московский регион и поступил в один из российских вузов. В итоге Рудась передавал информацию о гражданах Украины, работающих в России и являющихся противниками «киевского» режима. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины, пишет MK.RU . Его арестовали на два месяца, дополняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Москве задержали украинца, которого подозревают в шпионаже за украинскими журналистами и политологами, которые работали на территории России. Такую информацию распространила пресс-служба московского УФСБ. «УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“, задержан уроженец Харькова Рудась А.В. Он имел двойное гражданство Украины и Республики Польши», — говорится в сообщении, которое передает РИА «Новости». Сообщается, что задержанного ранее завербовали агенты СБУ. А в 2019 году он прибыл Московский регион и поступил в один из российских вузов. В итоге Рудась передавал информацию о гражданах Украины, работающих в России и являющихся противниками «киевского» режима. 25 марта сотрудники ФСБ также задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины, пишет MK.RU. Его арестовали на два месяца, дополняет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям