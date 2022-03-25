Житель Хабаровска задержан за шпионаж в пользу Украины. Видео

25 марта 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в шпионаже. Его взяли за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины. «Житель Хабаровска за попытку передачи секретной информации спецслужбам Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ФСБ, хабаровчанин, «имея по роду деятельности доступ к закрытой информации», анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу. Он предложил за деньги передать сведения, которые нанесли бы ущерб безопасности Российской Федерации и могли использоваться для совершения диверсионных акций. Реализовать свой замысел ему не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). О начале спецоперации РФ на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства объяснил, что Киев не оставил России шансов поступить иным образом. Перед началом спецоперации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной державы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это стало «последней каплей» для России. По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, операция на Украине является результатом «тотального игнорирования Западом интересов РФ в области безопасности».