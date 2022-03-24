Екатеринбуржцы на фоне санкций разобрали мебель местной фабрики

25 марта 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

«Альтерна» распродала все, что было на складах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У екатеринбургской фабрики мебели «Альтерна» за последний месяц на 50% увеличились продажи. Об этом URA.RU рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко. «Спрос резко начал расти с 24 февраля. Распродали все, что было на складах», — рассказал он. Наращивать объемы производства и нанимать новых сотрудников в компании пока не спешат, потому что ожидают снижения спроса. «Мы понимаем, что люди сняли деньги со вкладов и стараются их потратить, пока они не обесценились. Какой спрос будет сейчас — мы не можем спрогнозировать. Плюс мы справляемся, сроки производства не выросли потому что до весны наши мощности были недогружены. То есть сейчас мы просто работаем в полную силу», — пояснил Константин Кухаренко. «Альтерна» — крупнейший производитель мебели в Свердловской области. Продукция екатеринбургского производителя выставляются в гипермаркетах «Леруа Мерлен» и «Сима-Ленд». Как уточнили в компании, если раньше в магазины этой сети отгружали каждую неделю модули для 150-200 кухонь, то с конца февраля — уже для 300 и больше. В начале марта шведская компания IKEA заявила об уходе с российского рынка. Решение было принято из-за спецоперации войск РФ на Украине. По той же причине свою деятельность в России приостановили еще несколько десятков зарубежных компаний, а ЕС и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У екатеринбургской фабрики мебели «Альтерна» за последний месяц на 50% увеличились продажи. Об этом URA.RU рассказал управляющий предприятия Константин Кухаренко. «Спрос резко начал расти с 24 февраля. Распродали все, что было на складах», — рассказал он. Наращивать объемы производства и нанимать новых сотрудников в компании пока не спешат, потому что ожидают снижения спроса. «Мы понимаем, что люди сняли деньги со вкладов и стараются их потратить, пока они не обесценились. Какой спрос будет сейчас — мы не можем спрогнозировать. Плюс мы справляемся, сроки производства не выросли потому что до весны наши мощности были недогружены. То есть сейчас мы просто работаем в полную силу», — пояснил Константин Кухаренко. «Альтерна» — крупнейший производитель мебели в Свердловской области. Продукция екатеринбургского производителя выставляются в гипермаркетах «Леруа Мерлен» и «Сима-Ленд». Как уточнили в компании, если раньше в магазины этой сети отгружали каждую неделю модули для 150-200 кухонь, то с конца февраля — уже для 300 и больше. В начале марта шведская компания IKEA заявила об уходе с российского рынка. Решение было принято из-за спецоперации войск РФ на Украине. По той же причине свою деятельность в России приостановили еще несколько десятков зарубежных компаний, а ЕС и США ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».