В ХМАО в начале недели придет резкое потепление

В некоторых районах ожидаются порывистые ветры и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале этой недели в ХМАО придет потепление, синоптики предсказывают, что уже в понедельник, 4 февраля столбики термометров поднимутся до + 8 градусов, а во вторник потеплеет до +13. В отдельных районах округа ожидается снег с дождем. Об этом сообщает окружной гидрометцентр.

«04 февраля облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +3,+8°С, местами по северной половине до -2°С, по юго-западу до +13°С. 5 февраля: небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по востоку преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +5,+10°С, местами до 0 °С», — написано в сообщении на официальном сайте гидрометцентра.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Ханты-Мансийске в понедельник днем температура поднимется до + 7 градусов, ночью — опустится до — 2. Во вторник днем в окружной столице столбики термометров покажут + 5 градусов, в начале недели будет пасмурно с порывами южного ветра до 6,2 метров в секунду. В Сургуте, по данным сервиса, не обойдется без осадков — в понедельник ожидается снег, а во вторник пройдут небольшие дожди. Днем 4 февраля столбики термометров поднимутся до +8 градусов, а ночью опустятся до +3, сила ветра южных направлений составит от 5,3 до 8,6 метров в секунду. В Нижневартовске в начале недели пасмурная погода будет сменяться небольшими осадками в виде снега и дождя. В понедельник и во вторник ожидается до +6 градусов днем и до +3 ночью. Южный и юго-восточный порывистые ветры до 8,8 метров в секунду стихнут к вечеру 4 февраля. 5 февраля сила ветра юго-западного и юго-восточного направлений составит от 4 до 7,1 метра в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО на выходных ждет резкое похолодание и сильный ветер. Синоптики сообщали, что в некоторых районах округа температура упадет до -22 градусов ночью, также сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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