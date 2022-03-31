ХМАО ждет резкое похолодание и сильный ветер

В ХМАО на выходных испортится погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на выходных придет похолодание до -22 градусов ночью, а также сильный ветер с порывами до 18 м/с. Однако днем в некоторых районах региона ожидается потепление до +3 градусов и снег с дождем. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«Ночью по востоку порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью -9,-14 градусов, днем -3, +2 градусов. Температура ночью 2 апреля минус 15—минус 10 градусов, местами до -20 градусов, днем от -2 до +3 градусов. 3 апреля температура ночью от -17 до -12 градусов, местами до -22 градусов. Днем по западной половине округа осадки (дождь, мокрый снег), по восточной половине местами небольшие осадки (мокрый снег)», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске средняя дневная температура на выходных составит от 0 до -3 градусов. В воскресенье ожидается снег с дождем и ветер с порывами до 17 м/с.

В Сургуте температура днем составит -2 градуса, при этом ночью ожидается похолодание до -16 градусов. Погода будет преимущественно пасмурная. В воскресенье — небольшой снег и ветер до 16 м/с.

В Нижневартовске будет пасмурная погода и небольшой снег в субботу. Температура днем на выходных составит 1-2 градуса ниже нуля, ночью будет опускаться до -18 градусов. Ветер с порывами до 14 м/с.