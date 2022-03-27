Прилепин: спецоперация на Украине займет еще минимум 1,5 месяца

27 марта 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Прилепин предположил, сколько еще может продлиться спецоперация Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация российских войск на Украине займет, минимум, еще полтора месяца. Об этом заявил писатель Захар Прилепин, ранее являвшийся советником главы Донецкой республики Александра Захарченко (погиб в 2018) и заместителем командира батальона спецназа НМ ДНР. «Семь дней Мариуполь, недели две (а то и три) замкнуть донецкий котел. Последующее наступление, окружение Николаева, наступление на Одессу — еще две недели минимум. Вот мы уже с вами насчитали месяца полтора», — сказал Прилепин в интервью « Газете.Ru» . Он считает, что Харьков блокируют, а штурма Киева не будет из-за больших потерь. Вместе с тем, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем telegtam-канале перечислил меры, необходимые, на его взгляд, для успешног опродолжения спецоперации. По его мнению, нужно создать альтернативную современному Киеву украинскую власть, приступить к формированию пророссийских силовых структур на занятых территориях, заняться подготовкой резервов. Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. На данный момент, освобождено почти 300 населенных пунктов, окружены несколько крупных городов. Приоритетом российских войск является сбережение жизней гражданского населения. Стоит отметить, что спецоперация, по сути, является вынужденной мерой. Дело в том, что в марте украинская армия планировала начать вторжение в республики Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация российских войск на Украине займет, минимум, еще полтора месяца. Об этом заявил писатель Захар Прилепин, ранее являвшийся советником главы Донецкой республики Александра Захарченко (погиб в 2018) и заместителем командира батальона спецназа НМ ДНР. «Семь дней Мариуполь, недели две (а то и три) замкнуть донецкий котел. Последующее наступление, окружение Николаева, наступление на Одессу — еще две недели минимум. Вот мы уже с вами насчитали месяца полтора», — сказал Прилепин в интервью «Газете.Ru». Он считает, что Харьков блокируют, а штурма Киева не будет из-за больших потерь. Вместе с тем, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем telegtam-канале перечислил меры, необходимые, на его взгляд, для успешног опродолжения спецоперации. По его мнению, нужно создать альтернативную современному Киеву украинскую власть, приступить к формированию пророссийских силовых структур на занятых территориях, заняться подготовкой резервов. Российская спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. На данный момент, освобождено почти 300 населенных пунктов, окружены несколько крупных городов. Приоритетом российских войск является сбережение жизней гражданского населения. Стоит отметить, что спецоперация, по сути, является вынужденной мерой. Дело в том, что в марте украинская армия планировала начать вторжение в республики Донбасса.