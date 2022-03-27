В Минобороны РФ сообщили о героизме военных во время спецоперации

На Украине уже месяц проходит спецоперация Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине. Героизмом, по заверениям министерства, отличились десантники.

Наводчик-оператор десантно-штурмовой роты, сержант Алексей Архипов уничтожил четыре боевых машины пехоты, семь автомобилей и около 30 националистов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ. Также отличился заместитель командира мотострелковой бригады, подполковник Антон Поляков, обезвредивший четыре фугасных мины. Он вывел из-под обстрела раненых военных и смог достать важную информацию о пособниках националистов, которые готовили засаду, отметили в ведомстве.

Десантники под руководством капитана Александра Савченко нашли скрытые позиции противника и атаковали их. Они уничтожили наблюдательный пункт, танк, две боевых машины пехоты, два минометных расчета и 18 националистов.

Также десантники в ходе наступления на Киевскую область уничтожили минометный взвод ВСУ, колонну танков и склад с боеприпасами, передает Пятый канал. Разведке удалось обнаружить крупный опорный пункт противника, после чего военные успешно атаковали его.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявил ее целями денацификацию и демилитаризацию. По его словам, военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военные объекты, вооружение ВСУ и нацбатов. Россия наступает на различных направлениях. Военным, по данным Минобороны РФ, удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полный контроль перешли Херсонская и большая часть Запорожской области.

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