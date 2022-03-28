Иностранцев шокировали издевательства над пленными из России

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Мариуполь. Украина
В соцсети опубликовали видео издевательств со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователей китайской соцсети Weibo были шокированы действиями националистов, которые издевались над пленными российскими военными во время спецоперации на Украине. В Китае назвали военными преступлениями действия, видео с которыми появилось на платформе.

В Weibo появилось видео, на котором, по словам опубликовавшего, видны действия ВСУ в отношении армии России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Место и время съемки не уточняется. Пользователи оставили более тысячи комментариев, передает РИА «Новости».

«Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?», — высказались в Weibo, комментарий набрал 690 лайков. «Если это не нацисты, то кто тогда?» — возмутился другой.

Еще один пользователь назвал происходящее военным преступлением. Также в соцсети задались вопросом: «А как же Женевская конвенция?». Это мнение поддержали лайками 400 человек.

Ранее Следственный комитет начал расследование издевательств над пленными россиянами. Это произошло после появления в интернете видео, на котором видно, как российским военнопленным простреливали ноги. Есть информация, что это могло происходить на одной из баз националистов в Харьковской области, сообщает Пятый канал со ссылкой на СК. В Минобороны РФ заявляли, что призывающих к издевательствам над российскими пленными найдут и они понесут ответственность, пишет RT.

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По словам главы государства, военнослужащие должны уничтожать вооружение и военную инфраструктуру ВСУ и нацбатов, а также исключать жертвы среди мирных граждан. Российской армии удалось заблокировать Харьков, Киев, Сумы, Николаев и Чернигов, под контролем находятся Херсонская область и большая часть Запорожской области.

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Пользователей китайской соцсети Weibo были шокированы действиями националистов, которые издевались над пленными российскими военными во время спецоперации на Украине. В Китае назвали военными преступлениями действия, видео с которыми появилось на платформе. В Weibo появилось видео, на котором, по словам опубликовавшего, видны действия ВСУ в отношении армии России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Место и время съемки не уточняется. Пользователи оставили более тысячи комментариев, передает РИА «Новости». «Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?», — высказались в Weibo, комментарий набрал 690 лайков. «Если это не нацисты, то кто тогда?» — возмутился другой. Еще один пользователь назвал происходящее военным преступлением. Также в соцсети задались вопросом: «А как же Женевская конвенция?». Это мнение поддержали лайками 400 человек. Ранее Следственный комитет начал расследование издевательств над пленными россиянами. Это произошло после появления в интернете видео, на котором видно, как российским военнопленным простреливали ноги. Есть информация, что это могло происходить на одной из баз националистов в Харьковской области, сообщает Пятый канал со ссылкой на СК. В Минобороны РФ заявляли, что призывающих к издевательствам над российскими пленными найдут и они понесут ответственность, пишет RT. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По словам главы государства, военнослужащие должны уничтожать вооружение и военную инфраструктуру ВСУ и нацбатов, а также исключать жертвы среди мирных граждан. Российской армии удалось заблокировать Харьков, Киев, Сумы, Николаев и Чернигов, под контролем находятся Херсонская область и большая часть Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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