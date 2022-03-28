«Новая газета» сообщила о приостановке работы

Еще одно российское издание приостановило работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Новая газета» после второго предупреждения Роскомнадзора сообщила о приостановке работы. Соответствующее заявление появилось в telegram-канале издания.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — сообщает редакция «Новой газеты».

Ранее Роскомнадзор вынес изданию «Новая газета» официальное предупреждение. Причиной тому послужил материал с упоминанием иностранного агента, опубликованный на сайте СМИ. Главный редактор издания Дмитрий Муратов решил выставить свою Нобелевскую медаль на аукцион и направить полученные от продажи средства на помощь украинским беженцам.