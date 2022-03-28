«Новая газета» сообщила о приостановке работы

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Интервью с Алексеем Зыковым. Екатеринбург, новая газета на урале
Еще одно российское издание приостановило работу Фото:

«Новая газета» после второго предупреждения Роскомнадзора сообщила о приостановке работы. Соответствующее заявление появилось в telegram-канале издания.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — сообщает редакция «Новой газеты».

Ранее Роскомнадзор вынес изданию «Новая газета» официальное предупреждение. Причиной тому послужил материал с упоминанием иностранного агента, опубликованный на сайте СМИ. Главный редактор издания Дмитрий Муратов решил выставить свою Нобелевскую медаль на аукцион и направить полученные от продажи средства на помощь украинским беженцам.

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«Новая газета» после второго предупреждения Роскомнадзора сообщила о приостановке работы. Соответствующее заявление появилось в telegram-канале издания. «Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания специальной операции на территории Украины», — сообщает редакция «Новой газеты». Ранее Роскомнадзор вынес изданию «Новая газета» официальное предупреждение. Причиной тому послужил материал с упоминанием иностранного агента, опубликованный на сайте СМИ. Главный редактор издания Дмитрий Муратов решил выставить свою Нобелевскую медаль на аукцион и направить полученные от продажи средства на помощь украинским беженцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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