Свердловский депутат отказался от зарплаты ради бюджета

Такое решение дополнит бюджет больше, чем на 1,5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Илья Тугбаев отказался от зарплаты из бюджета. С первого апреля его переводят на непостоянную основу работы. Такое решение позволит дополнить бюджет округа более чем на 1,5 миллиона рублей. Об этом Тугбаев рассказал в разговоре с журналистом URA.RU.

«Из-за большой нагрузки на бюджет страны я решил, что надо отказаться от своей зарплаты, дабы не остановилось развитие округа. Я понял, что смогу найти себе другую оплачиваемую работу, и на все задачи думы хватит и сил, и времени, но уже без расходов бюджета», — пояснил Тугбаев.

Спикер думы рассказал, что он будет работать в сфере туризма, так как имеет опыт. «Работать планирую в частном бизнесе», — отметил Тугбаев. Он уточнил, что не собирается возвращаться на постоянную основу работы. Сэкономленные деньги пойдут на начало строительства спортивного корта рядом со школой в Верхней Сысерти.

Тугбаев также отметил, что непостоянная основа работы позволит ему больше общаться с людьми. «Общение это то, что сейчас нужно больше всего, для выявления болевых точек», — посетовал депутат.