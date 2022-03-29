Свердловский депутат отказался от зарплаты ради бюджета

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Такое решение дополнит бюджет больше, чем на 1,5 млн рублей Фото:

Председатель думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Илья Тугбаев отказался от зарплаты из бюджета. С первого апреля его переводят на непостоянную основу работы. Такое решение позволит дополнить бюджет округа более чем на 1,5 миллиона рублей. Об этом Тугбаев рассказал в разговоре с журналистом URA.RU.

«Из-за большой нагрузки на бюджет страны я решил, что надо отказаться от своей зарплаты, дабы не остановилось развитие округа. Я понял, что смогу найти себе другую оплачиваемую работу, и на все задачи думы хватит и сил, и времени, но уже без расходов бюджета», — пояснил Тугбаев.

Спикер думы рассказал, что он будет работать в сфере туризма, так как имеет опыт. «Работать планирую в частном бизнесе», — отметил Тугбаев. Он уточнил, что не собирается возвращаться на постоянную основу работы. Сэкономленные деньги пойдут на начало строительства спортивного корта рядом со школой в Верхней Сысерти.

Тугбаев также отметил, что непостоянная основа работы позволит ему больше общаться с людьми. «Общение это то, что сейчас нужно больше всего, для выявления болевых точек», — посетовал депутат.

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Председатель думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Илья Тугбаев отказался от зарплаты из бюджета. С первого апреля его переводят на непостоянную основу работы. Такое решение позволит дополнить бюджет округа более чем на 1,5 миллиона рублей. Об этом Тугбаев рассказал в разговоре с журналистом URA.RU. «Из-за большой нагрузки на бюджет страны я решил, что надо отказаться от своей зарплаты, дабы не остановилось развитие округа. Я понял, что смогу найти себе другую оплачиваемую работу, и на все задачи думы хватит и сил, и времени, но уже без расходов бюджета», — пояснил Тугбаев. Спикер думы рассказал, что он будет работать в сфере туризма, так как имеет опыт. «Работать планирую в частном бизнесе», — отметил Тугбаев. Он уточнил, что не собирается возвращаться на постоянную основу работы. Сэкономленные деньги пойдут на начало строительства спортивного корта рядом со школой в Верхней Сысерти. Тугбаев также отметил, что непостоянная основа работы позволит ему больше общаться с людьми. «Общение это то, что сейчас нужно больше всего, для выявления болевых точек», — посетовал депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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