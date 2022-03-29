Спасатели предупредили свердловчан о шторме и гололеде

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Ветер Екатеринбурге усилится 30 марта Фото:

В Свердловской области 30 марта ожидается сильны ветер до 18 метров в секунду, из-за которого горожанам будет опасно находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 30 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в регионе ожидается гололедица.

В МЧС предупредили, что при сильном ветре нужно плотно закрыть окна и двери и отключить электроприборы. По словам спасателей, в ветреную погоду домашние пожары наиболее опасны.

Тем, кто во время непогоды находится на улице, порекомендовали держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, деревьев, а также водоемов. Во время штормового ветра свердловчан может ранить оторванными частями стекол и кровли.

Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре 25 марта. При этом на дорогах 26 и 27 марта замечали гололед.

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В Свердловской области 30 марта ожидается сильны ветер до 18 метров в секунду, из-за которого горожанам будет опасно находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 30 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в регионе ожидается гололедица. В МЧС предупредили, что при сильном ветре нужно плотно закрыть окна и двери и отключить электроприборы. По словам спасателей, в ветреную погоду домашние пожары наиболее опасны. Тем, кто во время непогоды находится на улице, порекомендовали держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, деревьев, а также водоемов. Во время штормового ветра свердловчан может ранить оторванными частями стекол и кровли. Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре 25 марта. При этом на дорогах 26 и 27 марта замечали гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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