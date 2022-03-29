Спасатели предупредили свердловчан о шторме и гололеде

Ветер Екатеринбурге усилится 30 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 30 марта ожидается сильны ветер до 18 метров в секунду, из-за которого горожанам будет опасно находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 30 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в регионе ожидается гололедица.

В МЧС предупредили, что при сильном ветре нужно плотно закрыть окна и двери и отключить электроприборы. По словам спасателей, в ветреную погоду домашние пожары наиболее опасны.

Тем, кто во время непогоды находится на улице, порекомендовали держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, деревьев, а также водоемов. Во время штормового ветра свердловчан может ранить оторванными частями стекол и кровли.

Ранее МЧС предупреждало о сильном ветре 25 марта. При этом на дорогах 26 и 27 марта замечали гололед.