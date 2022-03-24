На Свердловскую область надвигается порывистый ветер

В выходные в Свердловской области будет сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область придет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает управление МЧС России по Свердловской области.

«26 и 27 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства. Также МЧС просит граждан сообщать о происшествиях и необходимости оказания помощи по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее ГУ МЧС России ПО Свердловской области предупреждало жителей о трехдневной снежной буре. Снегом Екатеринбург накрыло утром 21 марта.