24 марта 2022

На Свердловскую область надвигается порывистый ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга необр, снег, непогода, снегопад, ветер
В выходные в Свердловской области будет сильный ветер Фото:

В Свердловскую область придет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает управление МЧС России по Свердловской области.

«26 и 27 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства. Также МЧС просит граждан сообщать о происшествиях и необходимости оказания помощи по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Ранее ГУ МЧС России ПО Свердловской области предупреждало жителей о трехдневной снежной буре. Снегом Екатеринбург накрыло утром 21 марта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловскую область придет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает управление МЧС России по Свердловской области. «26 и 27 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства. Также МЧС просит граждан сообщать о происшествиях и необходимости оказания помощи по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112». Ранее ГУ МЧС России ПО Свердловской области предупреждало жителей о трехдневной снежной буре. Снегом Екатеринбург накрыло утром 21 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...