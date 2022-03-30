30 марта 2022
29 марта 2022

Коммунальщики подали в суд на администрацию пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Заявление подано в Арбитражный суд Пермского края Фото:

В Пермском крае компания «Теплоэнерго — Комфорт» (она же — ООО «ТЭКОМ») взыскивает с администрации губернатора более 20 млн. рублей. Информация отражена в картотеке Арбитражного суда Прикамья.

«ООО ТЭКОМ обратилось в суд с иском к Пермскому краю в лице администрации губернатора о взыскании 20 766 246 рублей 46 копеек […]. Исковое заявление ООО „ТЭКОМ“ принять и возбудить производство по делу», — отмечается в определении суда.

Уточняется, что коммунальщики требуют от властей возмещения убытков за период с апреля 2019 по май 2021 года. Компания понесла их «в связи с принятием необоснованных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению жилых многоквартирных домов».

В качестве третьих лиц к судебному разбирательству привлечены краевые министерство ЖКХ и благоустройства и также министерство тарифного регулирования и энергетики. Предварительное судебное заседание должно было состояться 30 марта, однако сообщается, что оно отложено до 25 мая. «Теплоэнерго — Комфорт» находится в Гремячинске. Компания занимается поставкой котельными тепловой энергии в жилые дома и организации. В администрации губернатора Пермского края URA.RU обещали прокомментировать информацию о судебных разбирательствах позже.

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В Пермском крае компания «Теплоэнерго — Комфорт» (она же — ООО «ТЭКОМ») взыскивает с администрации губернатора более 20 млн. рублей. Информация отражена в картотеке Арбитражного суда Прикамья. «ООО ТЭКОМ обратилось в суд с иском к Пермскому краю в лице администрации губернатора о взыскании 20 766 246 рублей 46 копеек […]. Исковое заявление ООО „ТЭКОМ“ принять и возбудить производство по делу», — отмечается в определении суда. Уточняется, что коммунальщики требуют от властей возмещения убытков за период с апреля 2019 по май 2021 года. Компания понесла их «в связи с принятием необоснованных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению жилых многоквартирных домов». В качестве третьих лиц к судебному разбирательству привлечены краевые министерство ЖКХ и благоустройства и также министерство тарифного регулирования и энергетики. Предварительное судебное заседание должно было состояться 30 марта, однако сообщается, что оно отложено до 25 мая. «Теплоэнерго — Комфорт» находится в Гремячинске. Компания занимается поставкой котельными тепловой энергии в жилые дома и организации. В администрации губернатора Пермского края URA.RU обещали прокомментировать информацию о судебных разбирательствах позже.
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