При пожаре в частном доме погиб тюменец

Причины возгорания частного дома в поселке Новоселезнево неизвестны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время пожара в поселке Новоселезнево Тюменской области в частном доме погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В 10 часов 38 минут 30 марта 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу Казанский район, поселок Новоселезнево, переулок Свободный. В 11 часов 18 минут пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение пожара были направлены три единицы техники и шесть человек личного состава. Мужчину спасти не удалось. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU писало о том, что при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Впоследствии появилась информация, что здание было оборудовано под пансионат для престарелых.