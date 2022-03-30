30 марта 2022

При пожаре в частном доме погиб тюменец

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Причины возгорания частного дома в поселке Новоселезнево неизвестны Фото:

Во время пожара в поселке Новоселезнево Тюменской области в частном доме погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В 10 часов 38 минут 30 марта 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу Казанский район, поселок Новоселезнево, переулок Свободный. В 11 часов 18 минут пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение пожара были направлены три единицы техники и шесть человек личного состава. Мужчину спасти не удалось. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU писало о том, что при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Впоследствии появилась информация, что здание было оборудовано под пансионат для престарелых.

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Во время пожара в поселке Новоселезнево Тюменской области в частном доме погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «В 10 часов 38 минут 30 марта 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу Казанский район, поселок Новоселезнево, переулок Свободный. В 11 часов 18 минут пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства. На тушение пожара были направлены три единицы техники и шесть человек личного состава. Мужчину спасти не удалось. Причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Впоследствии появилась информация, что здание было оборудовано под пансионат для престарелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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