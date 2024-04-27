Спасатели из ЯНАО круглосуточно патрулируют дамбу на реке Тобол

В селе Упорово дамба на реке Тобол находится под круглосуточным патрулированием сотрудников Управления МЧС по ЯНАО. В ведомстве сообщили, что на дежурство спасатели заступили утром 27 апреля.
«Сегодня в селе Упорово с 8 часов утра сводная группировка приступила к круглосуточному патрулированию дамбы в районе реки Тобол», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что патрулирование дамбы осуществляют три группы спасателей и дежурят по четыре часа. В настоящее время обстановка на дамбе стабильная.
Ямальские спасатели отправились на борьбу с паводками в Тюменскую область 20 апреля. Всего на помощь в соседний регион выехало 25 сотрудников МЧС ЯНАО.
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