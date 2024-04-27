Спасатели из ЯНАО круглосуточно патрулируют дамбу на реке Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , мчс, эвакуация, половодье, автомобиль, паводок, наводнение, потоп, пожарные, разлив
Спасатели заступили на дежурство утром 27 апреля Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Упорово дамба на реке Тобол находится под круглосуточным патрулированием сотрудников Управления МЧС по ЯНАО. В ведомстве сообщили, что на дежурство спасатели заступили утром 27 апреля.

«Сегодня в селе Упорово с 8 часов утра сводная группировка приступила к круглосуточному патрулированию дамбы в районе реки Тобол», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что патрулирование дамбы осуществляют три группы спасателей и дежурят по четыре часа. В настоящее время обстановка на дамбе стабильная.

Ямальские спасатели отправились на борьбу с паводками в Тюменскую область 20 апреля. Всего на помощь в соседний регион выехало 25 сотрудников МЧС ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Упорово дамба на реке Тобол находится под круглосуточным патрулированием сотрудников Управления МЧС по ЯНАО. В ведомстве сообщили, что на дежурство спасатели заступили утром 27 апреля. «Сегодня в селе Упорово с 8 часов утра сводная группировка приступила к круглосуточному патрулированию дамбы в районе реки Тобол», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что патрулирование дамбы осуществляют три группы спасателей и дежурят по четыре часа. В настоящее время обстановка на дамбе стабильная. Ямальские спасатели отправились на борьбу с паводками в Тюменскую область 20 апреля. Всего на помощь в соседний регион выехало 25 сотрудников МЧС ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...