Спасатели из ЯНАО круглосуточно патрулируют дамбу на реке Тобол

27 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Спасатели заступили на дежурство утром 27 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Упорово дамба на реке Тобол находится под круглосуточным патрулированием сотрудников Управления МЧС по ЯНАО. В ведомстве сообщили, что на дежурство спасатели заступили утром 27 апреля. «Сегодня в селе Упорово с 8 часов утра сводная группировка приступила к круглосуточному патрулированию дамбы в районе реки Тобол», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что патрулирование дамбы осуществляют три группы спасателей и дежурят по четыре часа. В настоящее время обстановка на дамбе стабильная. Ямальские спасатели отправились на борьбу с паводками в Тюменскую область 20 апреля. Всего на помощь в соседний регион выехало 25 сотрудников МЧС ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Упорово дамба на реке Тобол находится под круглосуточным патрулированием сотрудников Управления МЧС по ЯНАО. В ведомстве сообщили, что на дежурство спасатели заступили утром 27 апреля. «Сегодня в селе Упорово с 8 часов утра сводная группировка приступила к круглосуточному патрулированию дамбы в районе реки Тобол», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что патрулирование дамбы осуществляют три группы спасателей и дежурят по четыре часа. В настоящее время обстановка на дамбе стабильная. Ямальские спасатели отправились на борьбу с паводками в Тюменскую область 20 апреля. Всего на помощь в соседний регион выехало 25 сотрудников МЧС ЯНАО.