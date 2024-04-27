Курганского убийцу спустя 17 лет поймали в Тюменской области

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Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
Следователи установили, что курганец инсценировал сметь знакомого в ДТП Фото:

Подозреваемый в убийстве, совершенном 17 лет назад, житель Курганской области задержан в Тюменской. Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины завершено вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского управления ведомства.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя соседней области. Мужчина обвиняется в совершении в 2007 году убийства с похищением», — сообщает региональное управление Следственного комитета.

В 2007 году на автодороге было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Долгое время установить личность преступника не удавалось. В том же году ныне подозреваемый был допрошен как свидетель. Но опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина уехал за границу. В 2024 году следствие возобновило работу по делу, что привело к задержанию подозреваемого в Тюменской области.

После проведения необходимых экспертиз, следователи выяснили, что пострадавший погиб в ситуации, не связанной с ДТП. « Решив инсценировать ДТП, он переместил тело мужчины на проезжую часть и умышленно произвел наезд колесом автомобиля на голову потерпевшего. От полученных травм, не совместимых с жизнью, мужчина скончался, а злоумышленник с места происшествия скрылся», — сообщается в посте курганского СК.

Отмечается, что подозреваемый взять под стражу. Следователи подготовили необходимые материалы. Их рассмотрит суд.

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Подозреваемый в убийстве, совершенном 17 лет назад, житель Курганской области задержан в Тюменской. Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины завершено вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского управления ведомства. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя соседней области. Мужчина обвиняется в совершении в 2007 году убийства с похищением», — сообщает региональное управление Следственного комитета. В 2007 году на автодороге было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Долгое время установить личность преступника не удавалось. В том же году ныне подозреваемый был допрошен как свидетель. Но опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина уехал за границу. В 2024 году следствие возобновило работу по делу, что привело к задержанию подозреваемого в Тюменской области. После проведения необходимых экспертиз, следователи выяснили, что пострадавший погиб в ситуации, не связанной с ДТП. « Решив инсценировать ДТП, он переместил тело мужчины на проезжую часть и умышленно произвел наезд колесом автомобиля на голову потерпевшего. От полученных травм, не совместимых с жизнью, мужчина скончался, а злоумышленник с места происшествия скрылся», — сообщается в посте курганского СК. Отмечается, что подозреваемый взять под стражу. Следователи подготовили необходимые материалы. Их рассмотрит суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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