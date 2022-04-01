Матвиенко упрекнула свердловского губернатора на встрече. Он отчитался о главном указе Путина

01 апреля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко заслушала доклад свердловского губернатора о газификации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву за излишне подробный доклад о ходе газификации в регионе. Председатель верхней палаты, заслушав его отчет на заседании профильного совета в Москве, рекомендовала другим главам регионов в своих выступлениях быть лаконичнее, передает корреспондент URA.RU. Куйвашев 1 апреля участвует в заседании совета по вопросам газификации при Совфеде — источники URA.RU анонсировали его выступление перед Матвиенко. В своем докладе губернатор детально рассказал о темпах социальной газификации в Свердловской области, реализации региональных программ, строительстве газопроводов, объемах компенсаций для граждан и другом. «Прошу, Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, поддержать нас в решении тех проблем, которые я обозначил. Это поможет нам выполнить поручение президента в установленные сроки. По поводу газификации — мы точно выполним [поручение], обязательно подведем трубы к домовладениям», — подытожил Куйвашев. Матвиенко тут же отреагировала на доклад. «Евгений Владимирович очень много уделяет этому внимания, лично сам занимается — это чувствуется. Но я предлагаю в отчетности давать только [цифры], в сколько домов подан газ. Вот эти все статистики многослойные… Сколько километров проложили, сколько до границ участка — это незавершенный процесс, это не может приниматься. Мы должны видеть конечный результат. Конечно, то, о чем говорил губернатор, я попрошу потом дать комментарий», — заключила спикер, пока Куйвашев что-то записывал в своем смартфоне. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву за излишне подробный доклад о ходе газификации в регионе. Председатель верхней палаты, заслушав его отчет на заседании профильного совета в Москве, рекомендовала другим главам регионов в своих выступлениях быть лаконичнее, передает корреспондент URA.RU. Куйвашев 1 апреля участвует в заседании совета по вопросам газификации при Совфеде — источники URA.RU анонсировали его выступление перед Матвиенко. В своем докладе губернатор детально рассказал о темпах социальной газификации в Свердловской области, реализации региональных программ, строительстве газопроводов, объемах компенсаций для граждан и другом. «Прошу, Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, поддержать нас в решении тех проблем, которые я обозначил. Это поможет нам выполнить поручение президента в установленные сроки. По поводу газификации — мы точно выполним [поручение], обязательно подведем трубы к домовладениям», — подытожил Куйвашев. Матвиенко тут же отреагировала на доклад. «Евгений Владимирович очень много уделяет этому внимания, лично сам занимается — это чувствуется. Но я предлагаю в отчетности давать только [цифры], в сколько домов подан газ. Вот эти все статистики многослойные… Сколько километров проложили, сколько до границ участка — это незавершенный процесс, это не может приниматься. Мы должны видеть конечный результат. Конечно, то, о чем говорил губернатор, я попрошу потом дать комментарий», — заключила спикер, пока Куйвашев что-то записывал в своем смартфоне. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.