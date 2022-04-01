Спортсмен Петр Ян, базирующегося в екатеринбургской Академии единоборств РМК клуба «Архангел Михаил» замкнул десятку лучших бойцов ММА в мире. Об этом сообщает пресс-служба академии, рейтинг опубликован на сайте MMA Fighting.
«Уральского бойца клуба „Архангел Михаил“ и чемпиона UFC Петра Яна включили в первую десятку мирового рейтинга лучших бойцов по версии авторитетного спортивного портала MMA Fighting», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что ранее Петр Ян занимал 12 строчку в рейтинге. На две позиции его переместила победа над американским спортсменом Кори Сендхэгеном.
Ранее сообщалось, что Петр Ян заключил новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится 9 апреля на турнире UFC 273. Соперником уральского бойца станет американец Алджамейн Стерлинг.
Спортсмен Петр Ян, базирующегося в екатеринбургской Академии единоборств РМК клуба «Архангел Михаил» замкнул десятку лучших бойцов ММА в мире. Об этом сообщает пресс-служба академии, рейтинг опубликован на сайте MMA Fighting. «Уральского бойца клуба „Архангел Михаил“ и чемпиона UFC Петра Яна включили в первую десятку мирового рейтинга лучших бойцов по версии авторитетного спортивного портала MMA Fighting», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что ранее Петр Ян занимал 12 строчку в рейтинге. На две позиции его переместила победа над американским спортсменом Кори Сендхэгеном. Ранее сообщалось, что Петр Ян заключил новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится 9 апреля на турнире UFC 273. Соперником уральского бойца станет американец Алджамейн Стерлинг.