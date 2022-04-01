Чемпион из Екатеринбурга попал в мировой топ-10 бойцов ММА. Скрин

01 апреля 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Петр Ян занял 10 строчку по версии портала MMA Fighting Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортсмен Петр Ян, базирующегося в екатеринбургской Академии единоборств РМК клуба «Архангел Михаил» замкнул десятку лучших бойцов ММА в мире. Об этом сообщает пресс-служба академии, рейтинг опубликован на сайте MMA Fighting. «Уральского бойца клуба „Архангел Михаил“ и чемпиона UFC Петра Яна включили в первую десятку мирового рейтинга лучших бойцов по версии авторитетного спортивного портала MMA Fighting», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что ранее Петр Ян занимал 12 строчку в рейтинге. На две позиции его переместила победа над американским спортсменом Кори Сендхэгеном. Ранее сообщалось, что Петр Ян заключил новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится 9 апреля на турнире UFC 273. Соперником уральского бойца станет американец Алджамейн Стерлинг. Фото: скриншот с сайта MMA Fighting Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спортсмен Петр Ян, базирующегося в екатеринбургской Академии единоборств РМК клуба «Архангел Михаил» замкнул десятку лучших бойцов ММА в мире. Об этом сообщает пресс-служба академии, рейтинг опубликован на сайте MMA Fighting. «Уральского бойца клуба „Архангел Михаил“ и чемпиона UFC Петра Яна включили в первую десятку мирового рейтинга лучших бойцов по версии авторитетного спортивного портала MMA Fighting», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что ранее Петр Ян занимал 12 строчку в рейтинге. На две позиции его переместила победа над американским спортсменом Кори Сендхэгеном. Ранее сообщалось, что Петр Ян заключил новый контракт с UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится 9 апреля на турнире UFC 273. Соперником уральского бойца станет американец Алджамейн Стерлинг.