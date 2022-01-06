Боец из Екатеринбурга заключил контракт с UFC

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, пояс чемпиона ufc в легчайшем весе
Первый бой спортсмена из Екатеринбурга состоится 5 марта 2022 Фото:

Боец клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК (Екатеринбург), Петр Ян подписал новый контракт со спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится в марте, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых [против Алджамейна Стерлинга] состоится уже пятого марта», — говорится в сообщении.

Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга должен был состояться в конце минувшего октября, но был отменен из-за проблем со здоровьем у американца. В силу обстоятельств Петр Ян получил титул временного чемпиона UFC, победив в поединке против Кори Сэндхагена.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Боец клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК (Екатеринбург), Петр Ян подписал новый контракт со спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится в марте, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых [против Алджамейна Стерлинга] состоится уже пятого марта», — говорится в сообщении. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга должен был состояться в конце минувшего октября, но был отменен из-за проблем со здоровьем у американца. В силу обстоятельств Петр Ян получил титул временного чемпиона UFC, победив в поединке против Кори Сэндхагена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...