Боец из Екатеринбурга заключил контракт с UFC

Боец клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК (Екатеринбург), Петр Ян подписал новый контракт со спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится в марте, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.
«Боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых [против Алджамейна Стерлинга] состоится уже пятого марта», — говорится в сообщении.
Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга должен был состояться в конце минувшего октября, но был отменен из-за проблем со здоровьем у американца. В силу обстоятельств Петр Ян получил титул временного чемпиона UFC, победив в поединке против Кори Сэндхагена.
Боец клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК (Екатеринбург), Петр Ян подписал новый контракт со спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится в марте, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых [против Алджамейна Стерлинга] состоится уже пятого марта», — говорится в сообщении. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга должен был состояться в конце минувшего октября, но был отменен из-за проблем со здоровьем у американца. В силу обстоятельств Петр Ян получил титул временного чемпиона UFC, победив в поединке против Кори Сэндхагена.