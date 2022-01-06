Боец из Екатеринбурга заключил контракт с UFC

06 января 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Первый бой спортсмена из Екатеринбурга состоится 5 марта 2022 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК (Екатеринбург), Петр Ян подписал новый контракт со спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится в марте, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых [против Алджамейна Стерлинга] состоится уже пятого марта», — говорится в сообщении. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга должен был состояться в конце минувшего октября, но был отменен из-за проблем со здоровьем у американца. В силу обстоятельств Петр Ян получил титул временного чемпиона UFC, победив в поединке против Кори Сэндхагена. Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Боец клуба «Архангел Михаил», базирующегося в Академии единоборств РМК (Екатеринбург), Петр Ян подписал новый контракт со спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам UFC. Соглашение рассчитано на шесть поединков, первый из которых состоится в марте, рассказали URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Боец клуба „Архангел Михаил“ Петр Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых [против Алджамейна Стерлинга] состоится уже пятого марта», — говорится в сообщении. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга должен был состояться в конце минувшего октября, но был отменен из-за проблем со здоровьем у американца. В силу обстоятельств Петр Ян получил титул временного чемпиона UFC, победив в поединке против Кори Сэндхагена.