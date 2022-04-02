Песков назвал НАТО агрессором

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
У Запада всегда будут двойные стандарты, считает Дмитрий Песков Фото:

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Двойные стандарты были, есть и будут у Запада. НАТО — это организация, созданная для агрессии», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Ранее президент России Владимир Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника.

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Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Двойные стандарты были, есть и будут у Запада. НАТО — это организация, созданная для агрессии», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1». Ранее президент России Владимир Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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