Песков назвал НАТО агрессором

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Двойные стандарты были, есть и будут у Запада. НАТО — это организация, созданная для агрессии», — сказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь-1». Ранее президент России Владимир Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника.