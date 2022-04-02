Британцев возмутили слова Зеленского о недостатке помощи. «Финансируй свою собственную войну, клоун»

03 апреля 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail осудили высказывание Зеленского о Байдене Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читателей британской газеты Daily Mail возмутил очередной призыв президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену больше помогать стране. Ранее лидер Украины выразил надежду, что Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Вместе с тем он пожаловался на задержки в доставке военной помощи Украине и попросил больше вооружений со стороны США. На это большинство читателей газеты отреагировали бурно. Большинство выразило мнение о том, что Владимир Зеленский готов разжигать конфликт на Украине по той причине, что на это нацелены США и Европа. Один читатель в комментариях написал, что искренне не понимает, зачем Байден дает ему миллионы. Он добавил: «Зеленский — не герой». Другой комментатор в ответ ему написал: «Байден не лучше». Еще один пользователь интернета возмутился тем, что если Зеленский так хочет войны, почему налогоплательщики с Запада должны ее финансировать: «Финансируй свою собственную войну, клоун», — разозлился британец. Ранее Зеленский заявил, что у Киева возникает сомнение в готовности США помогать стране. Он сказал, что пока не добился от США поставок Украине ракет и самолетов. Кроме того, ранее лидеры стран-членов Евросоюза возмутились речью президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе, когда тот начал оценивать помощь каждой из стран ЕС по пятибальной шкале. НАТО вообще отказались помогать Зеленскому в спецоперации РФ на Украине. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель аргументировал это тем, что такая помощь может привести к Третьей мировой войне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Читателей британской газеты Daily Mail возмутил очередной призыв президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену больше помогать стране. Ранее лидер Украины выразил надежду, что Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Вместе с тем он пожаловался на задержки в доставке военной помощи Украине и попросил больше вооружений со стороны США. На это большинство читателей газеты отреагировали бурно. Большинство выразило мнение о том, что Владимир Зеленский готов разжигать конфликт на Украине по той причине, что на это нацелены США и Европа. Один читатель в комментариях написал, что искренне не понимает, зачем Байден дает ему миллионы. Он добавил: «Зеленский — не герой». Другой комментатор в ответ ему написал: «Байден не лучше». Еще один пользователь интернета возмутился тем, что если Зеленский так хочет войны, почему налогоплательщики с Запада должны ее финансировать: «Финансируй свою собственную войну, клоун», — разозлился британец. Ранее Зеленский заявил, что у Киева возникает сомнение в готовности США помогать стране. Он сказал, что пока не добился от США поставок Украине ракет и самолетов. Кроме того, ранее лидеры стран-членов Евросоюза возмутились речью президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе, когда тот начал оценивать помощь каждой из стран ЕС по пятибальной шкале. НАТО вообще отказались помогать Зеленскому в спецоперации РФ на Украине. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель аргументировал это тем, что такая помощь может привести к Третьей мировой войне.